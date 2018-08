Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Allensbach

Fahrzeug verkratzt

Nahezu die gesamte Fahrerseite eines von Donnerstag bis Sonntag in der Straße Im Rebgarten, auf Höhe des Durchgangs zum Seeweg geparkten VW haben Unbekannte verkratzt und dabei einen vierstelligen Schaden hinterlassen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat der Fahrzeugbesitzer eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97151 erbeten.

Konstanz

Handtasche entwendet

Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit hat am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr einem unbekannten Dieb ausgereicht, um einer Kundin eines Schuhgeschäfts in der Bodanstraße ihre auf einem Hocker abgestellte Handtasche mit Bargeld, einem Handy und persönlichen Dokumenten zu entwenden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Alkoholisierte Männer

Provozierend und aggressiv hat sich am Samstag gegen 02.45 Uhr ein 53-Jähriger zunächst gegenüber Mitarbeitern einer Gaststätte in der Hafenstraße und anschließend auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhalten. Nachdem der deutlich alkoholisierte Mann der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachgekommen ist, musste er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Auch sein ebenfalls alkoholisierter 44-jähriger Begleiter, der die polizeilichen Maßnahmen störte, wurde auf die Wache verbracht. Dort beruhigte sich das Duo wieder, weshalb sie schließlich entlassen werden konnten. Zuvor musste der 53-Jährige, weil er keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro leisten, da er wegen der Nichtbeachtung polizeilicher Weisungen angezeigt wird.

Mühlhausen-Ehingen

Auffahrunfall

Um von der L191 nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, musste am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr ein aus Richtung Mühlhausen kommender 57-jähriger Peugeot-Fahrer zunächst wegen entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Ein ihm nachfolgender 83-jähriger Lenker eines Nissan dürfte dies zu spät erkannt haben und prallte in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Der 57-Jährige und seine drei Mitfahrer verletzten sich dabei leicht und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während der ebenfalls leicht verletzte 83-Jährige keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jeweils ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Rielasingen-Worblingen

Fahrzeug aufgebrochen

Zwei Seitenscheiben eines am Sportplatz Oberholz in der Wiesholzer Straße geparkten PKW haben unbekannte Täter am Samstag zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum einen Briefumschlag mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Der PKW war am Waldrand geparkt, da am Samstagabend auf dem Sportplatz eine Veranstaltung stattgefunden hat. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen/A81

Ehrliche Finder

Überglücklich dürfte ein 51-jähriger Motorradfahrer sein, der am Sonntag gegen 11.45 Uhr mit einem weiteren Motorradfahrer auf der A81 in Richtung Singen unterwegs war und dabei aus seiner offenen Jackentasche die Geldbörse mit rund 1500 Euro verloren hat. Nachdem ihn sein ihm folgender Begleiter auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht hatte, wendeten die beiden Zweiradfahrer bei der nächsten Ausfahrt und sahen anschließend bei der Rückfahrt von der Gegenfahrbahn aus eine mit einer Warnweste bekleidete Person, die die umherfliegenden Geldscheine einsammelte. Nachdem sie wenig später die Stelle erreicht hatten, war von der Person und den Geldscheinen jedoch nichts mehr zu sehen, weshalb der Motorradfahrer von einer Unterschlagung ausgegangen ist und dies bei der Polizei meldete. Dass es jedoch noch ehrliche Finder gibt, zeigte sich wenig später beim Polizeirevier Spaichingen, wo sich ein Ehepaar aus den Niederlanden meldete, die zuvor von der A98 kommend auf die A81 bei Singen aufgefahren sind und dabei die umherfliegenden Geldscheine bemerkt haben. Sie übergaben den Beamten die von ihnen aufgefundenen Geldescheine im Wert von über 1000 Euro und verzichteten gleichzeitig auf den ihnen zustehenden Finderlohn. Da auch von den Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen bei der Absuche noch Bargeld aufgefunden werden konnte, wird der Verlierer den Großteil seines verlorenen Geldes wieder erhalten.

Singen-Bohlingen

Körperverletzung

Zur Behandlung einer aufgeplatzten Lippe musste am Samstagabend gegen 22.15 Uhr ein 26-Jähriger durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war nach seinen Schilderungen vor dem Festzelt der Sichelhenke von einem 25 bis 30 Jahre alten Mann unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Der dunkelhaarige Unbekannte trug eine Basecap und eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen/A81

Verdacht von Autorennen

Zwischen den Anschlussstellen Gottmadingen und Singen ist am Freitagabend gegen 22.45 Uhr eine Autofahrerin von mehreren Fahrzeugen, darunter zwei weiße BMW, grundlos ausgebremst worden. Anschließend fuhren die PKW, darunter zumindest ein Fahrzeug mit Züricher Zulassung, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Norden davon. Nur wenige Minuten später meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer und berichtete von einem ähnlichen Vorfall auf dem gleichen Streckenabschnitt. Bei der sofortigen Überprüfung konnten keine Fahrzeuge mehr festgestellt werden. Am Samstag gegen 01.45 Uhr teilte ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit, dass er zwischen dem Hohentwieltunnel und der Anschlussstelle Singen von mehreren BMW-Fahrzeugen mit Schweizer Zulassung ausgebremst worden sei. Anschließend sollen die Fahrzeuge "Gas" gegeben und danach zumindest teilweise auf den Parkplatz Klauseneck zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Engen gefahren sein, wo sie bei der Überprüfung jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten. Zwei BMW mit Schweizer Zulassung konnten wenig später im Rahmen der Fahndung auf der L191 gesichtet und am Ortseingang von Singen angehalten und kontrolliert werden, nachdem sie zuvor nebeneinander auf der L191 angehalten hatten. Ob die in der Schweiz wohnhaften Fahrer zuvor an möglichen Rennsituationen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Überprüfung der Fahrzeuginsassen stelle sich außerdem heraus, dass gegen einen 23-jährigen Beifahrer ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von rund 400 Euro bezahlen und somit eine Inhaftierung vermeiden. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, bittet Zeugen, die zu den geschilderten Vorfällen Hinweise geben können, sich zu melden.

Radolfzell

Aus Frust randaliert

Ein in der Tiefgarage in der Poststraße randalierender Mann wurde am Sonntag gegen 04.00 Uhr der Polizei gemeldet. Bei der Überprüfung konnte zunächst keine Person mehr angetroffen werden. Nach einer erneuten Mitteilung wurde wenig später ein 20-Jähriger und zwei weitere Personen in der Kaufhausstraße vor einer Gaststätte angetroffen. Der kooperative Mann erklärte, dass er aus Frust auf einen Blumenkübel eingeschlagen habe, der dabei beschädigt wurde. Da er sich wieder beruhigt hatte und sich einsichtig zeigte, trat der alkoholisierte Mann nach der Feststellung seiner Personalien mit seinen Begleitern den Heimweg an. Ob der Blumenkübel, wie von ihm angegeben, tatsächlich einem Angehörigen gehört, muss noch überprüft werden. Ansonsten wird er sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Stockach

Fahrzeug verkratzt

Beide Außenspiegel, die Motorhaube und die Fahrertür eines am Freitag zwischen 06.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Dillstraße geparkten Seat haben unbekannte Täter verkratzt und dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, erbeten.

Bodman-Ludwigshafen

Fahrzeug übersehen

Beim Rückwärtsausfahren von einem Grundstück auf die Kaiserpfalzstraße, hat am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein Mitsubishi-Fahrer einen vorbeifahrenden Volvo übersehen und gestreift. Der dabei entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Hohenfels-Selgetsweiler

Pflastersteine gestohlen

Rund 850 kg Granit-Kleinpflastersteine im Wert von rund 250 Euro haben Unbekannte im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen von einer Baustelle am Kreisverkehr der L194/K6176 entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

