Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Gestürzter Radfahrer

Mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch musste ein 63-jähriger Radfahrer am Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Opelstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Mann war in Richtung Max-Stromeyer-Straße gefahren und hatte die Straßenseite wechseln wollen. Als er deswegen über die Schulter zurückblickte, geriet er zu weit nach rechts, prallte auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und stürzte auf die Straße.

Konstanz

Grünabfall angezündet

Noch unbekannt ist das Motiv eines 38-Jährigen, der am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr mehrere kleinere Haufen mit Grünschnitt im Herose Park anzündete. Passanten konnten jedoch die Flammen löschen, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Der Tatverdächtige, der danach mit einem Fahrrad stadtauswärts geflüchtet war, konnte wenig später von Beamten des Polizeireviers in der Nähe des Park&Ride-Parkplatzes angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizisten, denen gegenüber der Mann einräumte, ein Feuer gelegt zu haben, nahmen dem 38-Jährigen das Feuerzeug ab und stellten dieses sicher.

Konstanz

Nach Streifvorgang geflüchtet

Als eine Pkw-Lenkerin am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr an einer Engstelle in Höhe des Gebäudes Eichhornstraße 20 wegen Gegenverkehr anhielt, fuhr ein unbekannter Motorradfahrer an ihrem Fahrzeug vorbei und streifte dabei einen geparkten Daimler-Benz auf der linken Seite. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Mainaustraße davon. Von dem Motorradfahrer ist lediglich bekannt, dass er einen schwarzen Lederkombi und einen schwarzen Helm mit seitlich roten Streifen trug. Personen, die Hinweise zu dem Unfallfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Autofahrerin übersieht Vito

Mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag kurz vor 15.00 Uhr in der Wollmatinger Straße. Die 57-jährige Lenkerin eines Pkw hatte rückwärts über einen abgesenkten Bordstein in den Verkehr einfädeln wollen und hierbei den Vito eines vorbeifahrenden 46-jährigen Mannes übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Konstanz

Beim Ausparken beschädigt

Vermutlich beim rückwärts Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen in Höhe des Gebäudes Eisenbahnstraße 9 längs zur Straße geparkten Audi A4 geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei davon aus, dass der geparkte Pkw durch die die Anhängerkupplung des Verursacherfahrzeuges beschädigt wurde. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0.

Konstanz

Stromkabel beschädigt

In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter in einem Verteilerkasten bei der Baustelle des ehemaligen Vincentius Krankenhauses in der "Untere Laube" mehrere Kabel teilweise durchtrennt und dadurch einen Stromausfall auf der gesamten Baustelle verursacht. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, aufzunehmen.

Konstanz

Verkehrsunfallflucht

Einen an der Ecke Theodor-Heuss-Straße/Alter Wall geparkten Audi hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden von über 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Allensbach

Auto aufgebrochen

Die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz an der Konradistraße vor der Schule Marianum in Hegne abgestellten Opel hat ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 16.15 Uhr eingeschlagen und die Tür entriegelt. Anschließend entwendete er aus dem Kofferraum eine Plastiktüte mit einer grünen Luftmatratze, einem gestreiften Badeteppich und Badeschuhen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, zu wenden.

Radolfzell

Betrugsversuch - Falsche Polizeibeamte

In mindestens zwei Fällen hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr bei älteren Personen angerufen und sich als Kriminalbeamter ausgegeben. Wie der Unbekannte den potentiellen Opfern weismachen wollte, hatte die Polizei zwei Einbrecher gefasst, bei denen eine Liste mit nahezu 50 Namen aufgefunden werden konnte, auf der auch die Angerufenen vermerkt seien. In beiden Fällen fielen diese jedoch nicht auf die Betrugsmasche herein, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Singen

Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Pkw-Lenker hat am späten Dienstagabend gegen 23.00 Uhr die L 195 von Öhningen kommend in Richtung Banholz befahren und war in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur geraten. Vermutlich beim Versuch gegenzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Straße ab und prallte, nachdem er über den Randstein gefahren war, gegen die Leitplanke. Ohne sich um den Fremdschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, nachte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Die Polizei konnte, nachdem sie von einem Verkehrsteilnehmer über die frischen Unfallspuren informiert worden war, an der Unfallstelle ein Kennzeichen auffinden. An der Halteradresse stießen die Beamten auf den total beschädigten Pkw. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Volkertshausen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 30-jähriger Radfahrer am Montag gegen 19.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Langensteiner Straße. Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Singen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermitteln Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen gegen eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Dienstag gegen 19.00 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart mit einem KIA Soul vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 20-Jähriger musste deswegen eine Vollbremsung einleiten und nach links ausweichen, wobei er die Mittelschutzleitplanke streifte. Obwohl der 20-Jährige die Fahrerin auf den Verkehrsunfall aufmerksam machte, fuhr diese davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen, Tel, 07733/9960-0, zu melden.

Singen

Zeugenaufruf nach Containerbrand

Etwa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Montag gegen 14.15 Uhr einen Papiercontainer in der Carl-Benz-Straße in Brand setzte. Die hinzugerufene Feuerwehr Singen löschte den Brand rasch. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Stockach

Verkehrsunfall

Etwa 3.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Zoznegger Straße. Ein im Einsatz befindlicher Feuerwehrmann streifte mit dem Feuerwehrfahrzeug den VW eines 81-Jährigen beim Vorbeifahren.

Stockach

Wildunfall

Ein verletztes Reh und zirka 2.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch gegen 02.00 Uhr auf der K 6101. An der Abfahrt Liggeringen erfasste eine 51-jährige aus Richtung Bodmann kommende Autofahrerin ein die Fahrbahn querendes Reh. Nach der Kollision sprang das Reh davon.

