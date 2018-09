Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz - Konstanz

Fußgänger übersehen

Beim Rückwärtsfahren hat der 61-jährige Lenker eines Sprinters am Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr am Bodanplatz einen 88-jährigen Fußgänger übersehen, der durch den leichten Anstoß zu Boden stürzte. Der Mann, der am Kopf und an der Schulter verletzt wurde, musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Konstanz

Gestürzter Radfahrer

Mit Schürfwunden und einer ausgekugelten Schulter musste ein 21-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war in Fahrtrichtung Zähringerplatz unterwegs und verlor beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad. Er rutschte deshalb auf der nassen Fahrbahn nach rechts weg und stürzte auf die Straße.

Konstanz

Drogen und Bargeld sichergestellt

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 17-Jähriger zu verantworten, dessen Zimmer Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Polizeirevier Konstanz am Donnerstagnachmittag in Wollmatingen überprüft haben. Die Polizisten bemerkten nicht nur typischen Marihuanageruch, sondern stießen auch auf einen Rucksack, in dem der Tatverdächtige mehrere Gramm Marihuana deponiert hatte. Ferner fanden die Ermittler über 500 Euro Bargeld, die vermutlich aus dem Verkauf von Drogen herrühren, sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage.

Konstanz

Nach Streifvorgang geflüchtet

Das Weite suchte am Donnerstagmorgen eine unbekannte Autofahrerin, nachdem sie gegen 08.25 Uhr einen am Fahrbahnrand des Freibürgleweges abgestellten Opel gestreift und einen Fremdschaden von nahezu 1.000 Euro angerichtet hatte. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen zu der verantwortlichen Pkw-Lenkerin, die sich wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten hat, dauern an.

Konstanz

Rollerfahrerin stürzt

Verletzungen im Gesicht und diverse Schürfwunden hat sich eine 30-jährige Motorrollerfahrerin am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Oberlohnstraße zugezogen. Die Frau war beim Abbremsen auf der nassen Fahrbahn der Oberlohnbrücke ins Rutschen geraten und mit ihrem Roller gestürzt.

Konstanz

Betrunkener Radfahrer

Sichtlich alkoholisiert war ein 29-jähriger Radfahrer, der einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 03.15 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Max-Stromeyer-Straße aufgefallen war. Die Beamten veranlassten nach einem positiven Alkoholtest, der 1,6 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt des 29-Jährigen.

Konstanz

Falscher Polizeibeamter - Betrugsversuche

Über zwanzig ältere Personen sind gestern am späten Abend zwischen 20.25 Uhr und 23.30 Uhr von einem unbekannten Täter angerufen worden, der sich als "Kommissar Bach" oder "Herr Bachmann vom Polizeipräsidium Konstanz" ausgab und die übliche Geschichte von festgenommen Einbrechern erzählte, bei denen auch Namen und Adressen der Angerufenen aufgefunden worden seien. Sämtliche Anrufe erfolgten entweder mit der im Display erscheinenden Nummer 110 oder mit unterdrückter Nummer. In allen Fällen erkannten die potentiellen Opfer jedoch den Betrugsversuch und fielen nicht auf diese Masche herein.

Allensbach

Unfall durch alkoholisierten Autofahrer

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 55.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der B 33 ereignete. Der 34-jährige Lenker eines BMW X3 war von Allensbach kommend in Richtung Konstanz gefahren und vermutlich infolge Alkoholeinwirkung auf die Gegenfahrspur geraten, wo er seitlich mit dem Audi A4 einer entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde deren Fahrzeug gegen die Leitplanke geschleudert. Eine hinter ihr fahrende Golf-Lenkerin, die eine Vollbremsung durchführen musste, konnte gerade noch eine Kollision mit dem BMW verhindern. Der Verursacher und die 33-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei veranlasste bei dem 34-Jährigen, dessen Alkoholtest 1,9 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmte den Führerschein des ausländischen Fahrers und erhob eine Sicherheitsleistung von rund 4.000 Euro.

Allensbach

Hund verletzt Jungschaf

Ein Nachspiel wird das Verhalten eines Hundehalters haben, der am Montagabend vergangener Woche seinen Dobermann ohne Leine bei Hegne laufen ließ. Der Hund hatte sich einer umzäunten Wiese genähert und durch den Zaun hindurch ein Jungschaf gepackt. Er zog es aus der Umzäunung und trieb es im Anschluss vor sich her, bis das Tier verletzt liegen blieb. Das Jungschaf musste später aufgrund der zugefügten Verletzungen getötet werden. Der Hundehalter wurde deswegen angezeigt.

Radolfzell

Gegen Straßenlaterne gefahren

Beim Rangieren ist ein 24-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne geprallt. Während sich der Sachschaden an dem Klein-Lkw auf rund 2.000 Euro beläuft, ist der an der Straßenlaterne entstandene Schaden noch nicht bekannt.

Singen

Bei Diebstahl ertappt

Beim Durchwühlen eines Autos wurde ein unbekannter Mann am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr von einer Anwohnerin in der Widerholdstraße ertappt. Die Frau wollte gerade zu ihrem Fahrzeug gehen, als sie den Unbekannten aus der Garage kommen sah. Als sie ihn deswegen zur Rede stellte, rannte der Mann davon. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze, dunkelblonde, nach oben gegelte Haare, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent, trug eine orangefarbene Hose mit Reflektoren und eine dunkle Jacke. Personen, denen der Mann zur fraglichen Zeit in der Straße bzw. in der näheren Umgebung aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Gegen Leitplanke geschleudert

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 28-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr auf der A 81 bei Singen ins Schleudern geraten. Der Mann war mit seinem BMW in Richtung Stuttgart unterwegs und bei Aquaplaning auf der regennassen Fahrbahn zunächst gegen die Mittelleitplanke geprallt, um dann zurück auf die rechte Seite zu schleudern, wo das Auto nach dem Zusammenprall mit der Leitplanke zum Stehen kam. Während der 28-Jährige unverletzt blieb, musste sein Pkw abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Singen

Alkoholisierter Motorradfahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 31-Jähriger, der in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.25 Uhr mit einem Motorrad in der Steißlinger Straße verunglückt ist und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hat. Der Mann hatte zunächst mit einem Bekannten in einer Gaststätte gefeiert und nach reichlichem Alkoholkonsum ohne Wissen des Fahrzeugeigentümers den Schlüssel seines Motorrads an sich genommen. Er fuhr anschließend mit der Maschine von einem Parkplatz auf die Steißlinger Straße und fuhr in Richtung Berliner Platz, kam aber wenig später nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Während der 31-Jährige trotz Frakturen in das Lokal zurückging, holte der Besitzer seine Maschine an der Unfallstelle und schob sie in Richtung Georg-Fischer-Straße. Die von Zeugen verständigte Polizei veranlasste bei dem Verletzten, dessen Alkoholtest über 1,5 Promille ergab, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Steißlingen

Unachtsam abgebogen

Sachschaden von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr in der Orsinger Straße ereignete. Die 34-jährige Lenkerin eines Kleinbusses war ortsauswärts gefahren, als mitfahrende Kinder zu schreien anfingen. Während sich ihre Beifahrerin zu den Kindern umdrehte, fuhr die Pkw-Lenkerin zunächst an den rechten Fahrbahnrand, bog dann aber unvermittelt nach links in Richtung Mindlestal ab. Hierbei kollidierte sie mit dem Sprinter eines 53-Jährigen, der zur gleichen Zeit den Kleinbus überholen wollte.

Stockach

Lkw-Lenker fährt auf

Vermutlich infolge Unachtsamkeit hat ein 46-jähriger Lkw-Lenker, der am Donnerstagmorgen gegen 08.45 Uhr die Radolfzeller Straße in Richtung Heinrich-Fahr-Straße befuhr, zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 25-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Er prallte deshalb auf das Heck des Audi A3 und verursachte dabei einen Fremdschaden von rund 2.000 Euro.

Sauter

