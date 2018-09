Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz - Konstanz

Mit Bierkrug zugeschlagen

Bei einem Streitgespräch in der Nacht zum Sonntag gegen 23.50 Uhr zwischen zwei 24-Jährigen und einem zunächst unbekannten Mann auf dem Oktoberfest-Gelände in der Hafenstraße hat sich dessen Begleiter unvermittelt eingemischt und mit seinem Bierkrug nach einem der jungen Männer geschlagen. Dieser fiel dadurch nach hinten und stieß vermutlich mit dem Hinterkopf gegen dessen gleichaltrigen Begleiter, der sich dadurch eine blutende Nase zuzog. Der 25-jährige Tatverdächtige, der anschließend flüchtete, konnte beim Verlassen des Geländes durch die Polizei und Security-Kräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Konstanz

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr einen 23-Jährigen unvermittelt attackierte und mit der Faust seines ausgestreckten Arms am Kopf traf. Vor einem Schnellrestaurant in der Reichenaustraße war es zunächst zwischen zwei Personengruppen zu einem Streit gekommen, der jedoch wieder beigelegt wurde. Als sich der 23-Jährige mit einer Person der anderen Gruppe unterhielt, sprang ihn der Unbekannte plötzlich von der Seite her mit ausgestreckter Faust an und entfernte sich anschließend mit seinem Begleitern. Der junge Mann, der durch den Schlag mit dem Hinterkopf gegen eine Metallfassade stieß, erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, dunkle Haare, dunkler Bart, südländisches Aussehen, trug ein grünes Hemd. Einer seiner Begleiter soll ca. 185 cm groß und korpulent sein und ein weißes T-Shirt getragen haben, ein weiterer soll ca. 175 cm groß sein und dunkle Haare (Zopf mit Undercut) haben. Personen, denen die Männer bekannt sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Mit Glasflasche zugeschlagen

Gefährliche Körperverletzung wird einem noch unbekannten Täter zur Last gelegt, der am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr einem 24-jährigen Mann an der Bushaltestelle in der Oberlohnstraße eine Glasflasche ins Gesicht schlug. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zwischen dem Geschädigten und dem Unbekannten im Bus der Linie 6 zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Als der 24-Jährige, sein Begleiter und der Täter auf dessen Forderung an der Bushaltestelle am Neuwerk ausgestiegen waren, zog der Mann aus dem dortigen Abfalleimer eine Glasflasche und schlug damit seinem Kontrahenten einen Zahn aus. Anschließend flüchtete er in Richtung Aldi-Parkplatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Konstanz

Sachbeschädigungen

In der Nacht zum Sonntag zwischen 23.30 und 02.40 Uhr hat ein unbekannter Täter an drei auf dem Parkplatz zwischen einer Diskothek und einem Baumarkt in der Max-Stromeyer-Straße abgestellten Autos jeweils die Außenspiegel abgetreten und an einem der Fahrzeug ferner die Windschutzscheibe zertrümmert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Einbruchsdiebstahl

Während ein 21-Jähriger in seiner Wohnung eines Studentenwohnheims im Schürmann-Horster-Weg schlief, ist ein unbekannter Täter am Samstagvormittag vermutlich durch ein gekipptes Fenster vom Treppenhaus aus in diese eingestiegen und hat daraus einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher der Marke JBL entwendet. Personen, die am vergangenen Samstag Verdächtiges in dem Gebäude beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, aufzunehmen.

Konstanz

Betrunkener Autofahrer

Erheblich alkoholisiert ist ein 50-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr zu einer Tankstelle in der Reichenaustraße gefahren, um dort Zigaretten zu kaufen. Beamte des Polizeireviers konnten den Mann, der sich zu Fuß entfernte, nachdem ihm Zeugen den Fahrzeugschlüssel abgenommen hatten, wenig später antreffen und überprüfen. Die Polizisten veranlassten bei dem 50-Jährigen, dessen Alkoholtest 2,4 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe, behielten seinen Führerschein ein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Konstanz

Nach Unfall geflüchtet

Als ein 41-jähriger Autofahrer am Samstagabend gegen 19.00 Uhr, der auf der Radolfzeller Straße stadteinwärts fuhr, in Höhe eines Imbisses anhielt, um einem unbekannten Audi-Fahrer das Ausparken zu ermöglichen, stieß dieser gegen die Front des Pkw. Nach etwa 10 Metern blieb der Verursacher mit Warnblinklicht stehen, fuhr dann jedoch weiter, bevor der Geschädigte mit ihm Kontakt aufnehmen konnte. Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des goldfarbenen Audi mit KN-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-1010, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Brennender Mülleimer

Zu einem brennenden Mülleimer wurden Feuerwehr und Polizei am späten Sonntagabend gegen 23.10 Uhr in die Karl-Wolf-Straße gerufen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers konnte das Feuer, das aus bislang unbekannter Ursache entstanden war, mit Wasser löschen. Die restlichen Löscharbeiten übernahm die Freiwillige Feuerwehr. Ob der Brand, bei dem kein Sachschaden entstanden ist, fahrlässig oder vorsätzlich entstanden ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Radolfzell

Auto zerkratzt

Sachschaden von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag zwischen 21.30 und 10.30 Uhr die Beifahrerseite eines in der Haydnstraße abgestellten Audi A5 zerkratzte. Auf rund 4.000 Euro beläuft sich der Schaden an einem in der Brühlstraße geparkten Opel Astra, der von einem Unbekannten in der Zeit von Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.00 Uhr, ringsherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, um sachdienliche Hinweise.

Radolfzell

Alkoholisierte Autofahrerin

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.50 Uhr bei einer 35-jährigen Autofahrerin fest, die sie in der Friedrich-Werber-Straße anhielten und überprüften. Nach einem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten die Weiterfahrt der Frau und zeigten sie an. Die Pkw-Lenkerin hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Radolfzell

Dachs läuft in Auto

Mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro endete ein Wildunfall am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr auf der K 6167 bei Radolfzell. Der 30-jährige Lenker eines Audi TT war in Richtung Möggingen gefahren, als etwa 100 Meter vor der Brücke der B 33neu ein Dachs auf die Fahrbahn sprang und von dem Auto erfasst wurde. Das Tier wurde beim Zusammenprall mit dem Fahrzeug getötet.

Singen

Handfester Streit

Ausgeschlagene Zähne, Kratzer und Schürfwunden trugen die Beteiligten an einer Auseinandersetzung am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr im Stadtgarten davon. Zwischen mehreren jungen Männern arabischer Herkunft, die seit längerem im Streit liegen, war es zu einer Schlägerei gekommen, bei der die Kontrahenten unter anderem mit Gürteln und Holzlatten aufeinander einschlugen. Personen, die zur fraglichen Zeit die handfeste Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Betrunkener Radfahrer stürzt mehrfach

Erheblich alkoholisiert war ein 59-jähriger Radfahrer, der am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr in der Julius-Bührer-Straße aufgefallen ist. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie dieser in Richtung Fittingstraße fuhr und an der Einmündung mit seinem Rad stürzte. Der 59-Jährige stieg anschließend wieder auf, um kurz darauf erneut auf die Straße zu stürzen. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mussten mehrere Verkehrsteilnehmer dem schwankenden Radfahrer ausweichen. Ein bei dem Mann von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,3 Promille. Die Beamten untersagten deshalb die Weiterfahrt des 59-Jährien und zeigten ihn an.

Singen

Mit Schreckschusswaffen geschossen

Anlässlich einer Hochzeitsfeier haben zwei junge Männer, die nicht im Besitz des erforderlichen Waffenscheins sind, am Samstagnachmittag mit ihren Schreckschusspistolen im Freien Schüsse abgegeben. Die von Zeugen verständigte Polizei nahm den beiden die Waffen samt Munition ab. Sie haben sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Singen

Polizei stellt Messer sicher

Als Zeugen am Samstagabend gegen 19.00 Uhr einen alkoholisierten Mann in der Burgstraße meldeten, der vermutlich mit einem Messer hantiert, trafen Beamte des Polizeireviers auf einen 30-jährigen Wohnsitzlosen, der eine Nagelfeile in der Hand hielt. Bei seiner Überprüfung fanden die Polizisten zudem ein Einhandmesser, das sie dem deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Mann abnahmen und sicherstellten.

Singen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Franz-Siegel-/Georg-Fischer-Straße entstanden. Während der 31-jährige Lenker eines Audi A4 von der Franz-Siegel-Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, hatte ein von der Georg-Fischer-Straße kommender 26-jähriger Autofahrer in die Franz-Sigel-Straße einfahren wollen. Da beide Fahrzeugführer nicht die rechte Fahrbahnseite einhielten, stießen die beiden Autos zusammen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, ist der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er hat sich deshalb nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Gailingen

In Fahrradständer gefahren

Aus unbekannter Ursache ist ein 88-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr im Strandweg gegen einen Fahrradständer geprallt und hat dabei an insgesamt fünf Fahrrädern einen Gesamtsachschaden von über 6.000 Euro angerichtet. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Rielasingen-Worblingen

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Über 2,5 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 61-jährigen Autofahrer, der am vergangenen Freitagabend gegen 18.15 Uhr einen Verkehrsunfall an der Einmündung Albrecht-Dürer-Straße/Hauptstraße verursachte. Der Mann war von der Hauptstraße kommend nach rechts in die Albrecht-Dürer-Straße eingebogen und hatte hierbei den Pkw einer 58-jährigen Autofahrerin touchiert, die nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte, aber verkehrsbedingt warten musste. Durch den Zusammenprall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei veranlasste bei dem erheblich alkoholisierten Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus, stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz die Fahrerlaubnis des ausländischen Autofahrers, der zudem eine Sicherheitsleistung bezahlen musste.

Tengen

Lkw abgedrängt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich an vergangenen Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr auf der B 314 bei Tengen ereignet hat. Der 37-jährige Lenker eines Lastzuges hatte die Bundesstraße in Richtung Kommingen befahren, als ihn am Ende des zweispurigen Ausbaus die Fahrer zweier Klein-Lkw mit Planenaufbau und tschechischem Kennzeichen überholten. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der zweite Klein-Lkw zu früh wieder ein und streifte den Lkw im Frontbereich. Um eine größere Kollision zu verhindern, wich der 37-Jährige mit seinem Gespann auf den Grünstreifen aus und kam auf dem angrenzenden landwirtschaftlichen Verbindungsweg zum Stehen. Beim Überqueren des Grünstreifens setzte der Lkw auf, wodurch der Haupttank und dessen Aufhängung erheblich beschädigt wurden. Treibstoff ist jedoch keiner ausgelaufen. Ob ein Kanaldeckel, der von einem Schacht gerissen wurde, Schaden genommen hat, muss noch geklärt werden. Der Fahrer des Klein-Lkw fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Verursacherfahrzeuges geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Engen, Tel. 07733/940912, zu wenden.

Stockach

Polizei nimmt Ruhestörer in Gewahrsam

Deutlich alkoholisiert waren zwei Männer im Alter von 18 und 43 Jahren, die am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr durch lautes Geschrei im Bereich der Höllstraße aufgefallen waren und wenig später von der Polizei in der Tuttlinger Straße Angetroffen wurden. Während der Jüngere den Anweisungen der Polizei Folge leistete und seinen Begleiter beruhigen wollte, verhielt sich dieser äußerst aggressiv und baute sich vor den Polizisten mit einer Glasflasche in der Hand auf. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem erheblich Alkoholisierten weitere Streitigkeiten und ruhestörenden Lärm ausgehen, überwältigten ihn die Beamten und brachten ihn zum Polizeirevier. Dort verbrachte er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

