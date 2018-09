Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz -

--

Konstanz

Fußgänger angefahren

Schwere Verletzungen erlitt ein 42-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Montag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Einmündung Max-Stromeyer-Straße/Opelstraße. Der Mann wollte gerade die Opelstraße überqueren und wurde dabei von einem von der Max-Stromeyer Straße kommenden, nach links in die Opelstraße abbiegenden 35-jährigen Lkw-Fahrer übersehen. Der 3,5-Tonnen-Lkw erfasste den 42-Jährigen, dieser erlitt Arm- und Beinverletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert werden.

Konstanz

Geldbörse gestohlen

Nachdem sie in einem Geschäft im Seerhein-Center ihre Waren bezahlt hatte, wurde einer Kundin am Montagmittag gegen 12.30 Uhr aus ihrer Handtasche unbemerkt die Geldbörse entwendet. Erst bei der Rückkehr in ihre Wohnung bemerkte die Frau das Fehlen des Gegenstands.

Konstanz

Babyflasche geschmolzen

Zwei Erwachsene und ein Kleinkind mussten am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht werden, nachdem es in ihrer Wohnung in der Breslauer Straße zu einer Rauchentwicklung gekommen ist. Grund dafür war eine auf dem Herd vergessene Babyflasche aus Kunststoff, die in einem Topf mit Wasser ausgekocht wurde, und nach dem Verdampfen des Wassers geschmolzen ist. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Neben einem Fahrzeug der Feuerwehr waren auch die Polizei, ein Notarzt und zwei Rettungsteams im Einsatz.

Konstanz

Wohnungseinbruch

Die Eingangstür zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Hinterhauser Straße haben Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 14.09.2018 bis Sonntag, 23.09.2018 mit massiver Gewalt aufgehebelt und die Wohnräume anschließend nach Diebesgut durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Hinweis: Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat u.a. dazu geführt, dass zwischenzeitlich ca. 50% der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen beraten Sie gerne, auch direkt bei Ihnen vor Ort, kostenlos, neutral und kompetent darüber, wie Sie sich besser gegen Einbrüche schützen können. (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Konstanz, Tel.: 07531 995-1044,E-Mail: konstanz.pp.praevention@polizei.bwl.de)

Konstanz

Einbruch

Nachdem ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen zunächst vergeblich versucht hat, gewaltsam über die Terrassentür in den Gastraum des Kulturladens im Joseph-Belli-Weg zu gelangen, hebelte er schließlich ein Oberlichtfenster auf und stieg in die Räume ein. Dort wurde ein Tresor aufgehebelt und Bargeld entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Auto aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche einen Suzuki in einem Parkhaus in der Ekkehardstraße aufgebrochen. Der Eigentümer kehrte am Samstagmorgen zu seinem Auto zurück und bemerkte, dass der Wagen über Nacht gewaltsam geöffnet und ein geringer Bargeldbetrag entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 950660 erbeten.

Radolfzell

Ziegenbock eingefangen

Rund zwei Stunden dauerte am Montagvormittag ein Tierrettungseinsatz im Bereich der Amriswiler Straße/Riedweg in Markelfingen. Anrufer hatten gegen 09.20 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass ein ausgewachsener Ziegenbock herrenlos umherspringen würde. Das renitente Tier ließ sich jedoch weder von den Polizisten noch von Mitarbeitern der Tierrettung einfangen. Es sprang auf der Fahrbahn der K 6170 und bei den angrenzenden Bahngleisen sowie im Grünbereich hin und her. Auf dem Radweg mussten mehrere Passanten dem Tier ausweichen. Beim Eintreffen des Besitzers stieg das Tier gerade auf das Gleisbett der Bahnstrecke. Versuche, es von dort herunterzulocken, scheiterten, weshalb über die Bundespolizei für die Dauer von 15 Minuten eine Gleissperrung zum sicheren Einfangen des Tieres veranlasst werden musste. Schlussendlich konnte der Besitzer seinen Ziegenbock gegen 11.30 Uhr mit Futter anlocken und sicher zur Herde zurückführen.

Singen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat im Zeitraum von Sonntag bis Montag einen in der Worblinger Straße, Höhe Hausnummer 36, abgestellten Smart beschädigt und sich, ohne den Schaden zu melden, unerlaubt entfernt. Am Pkw entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Singen, Tel. 07731 888-0, erbeten.

Singen

Transporter auf Parkplatz beschädigt

Rund 3500 Euro Sachschaden entstand am vergangenen Wochenende bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Industriestraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen geparkten Ford-Transit-Transporter, der vom Möbelhaus an Kunden vermietet wird, angefahren und war anschließend geflüchtet. Ein Mitarbeiter bemerkte am Montagmorgen, dass die Heckstoßstange abgefallen war und die Metallteile am Heck stark eingedrückt waren. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher sind an die Polizei Singen, Tel. 07731 888-0, erbeten.

Eigeltingen

Frontalkollision

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro an zwei Pkw sind die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 16.00 Uhr in der Hauptstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand war ein 18-jähriger Mann laut seinen Aussagen am Steuer seines Skoda eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Der 45-jährige Lenker des Audi wurde beim Aufprall leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden im Bereich der Front erheblich beschädigt. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde seitens der Polizeibeamten sichergestellt.

