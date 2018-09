Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Radolfzell

Pkw zerkratzt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hatte es in der Nacht vom 27.09.2018, 20:00 Uhr, auf den 28.09.2018, 07:00 Uhr, auf einen in der Haydnstraße abgestellten Pkw abgesehen. An dem Toyota wurden offensichtlich mit einem spitzigen Gegenstand beide Fahrzeugseiten über die Türen hinweg zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Inwiefern die Tat in Zusammenhang mit mindestens zwei weiteren in der Vergangenheit ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen im Bereich der Haydnstraße steht ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Geschädigte oder Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 950660, zu melden.

Hilzingen

Verletzter Fußgänger gesucht (Zeugenaufruf)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger kam es am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, im Bereich Hilzingen-Twielfeld. Ein 17-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg entlang der B314 von Hilzingen in Richtung Waldfriedhof unterwegs, als er einen dort befindlichen Fußgänger übersah und mit diesem kollidierte. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte verließ der unbekannte Fußgänger die Unfallstelle in Richtung Hilzingen. Er wird gebeten sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Singen

Körperliche Auseinandersetzung

Im Umfeld einer Discothek in Singen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Zwei 17-jährige Männer traten zu Fuß den Heimweg an und gerieten im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Streit mit einer Personengruppe bestehend aus drei bislang unbekannten Männern. Die zunächst verbale Auseinandersetzung endete in einer handfesten Schlägerei, in dessen Verlauf einer der Tatverdächtigen einem der 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der andere 17-Jährige kam seinem Begleiter zu Hilfe und verpasste dem Tatverdächtigen seinerseits eine Ohrfeige. Ein vorbeifahrender Zeuge wurde durch einen weiteren Tatverdächtigen am Einschreiten gehindert. Die drei tatverdächtigen Personen gingen vor Eintreffen der Polizei in Richtung Siemensstraße flüchtig. Der 17-jährige Geschädigte wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das örtliche Klinikum eingeliefert. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 22 Jahre alte gewesen sein. Der Haupttäter wird als südländisch, 170-175 cm groß, mit schwarzer Kurzhaarfrisur und Bart, bekleidet mit weißer Hose und einem weißen Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Lederweste, beschrieben. Personen die sachdienliche Hinwese geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Stockach

Industriecontainer aufgebrochen

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, brach eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum vom 21.09.2018, 09:30 Uhr, bis 25.09.2018, 15:00 Uhr, einen in der Industriestraße abgestellten Industriecontainer auf. Zwei massive Vorhängeschlösser wurden gewaltsam geöffnet und eine Wippkreissäge sowie ein mit Benzin gefüllter 10 Liter Kanister im Gesamtwert von etwa 300 Euro entwendet. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Personen die sachdienliche Hinwese geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel.07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: Herkommer, PHK Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/