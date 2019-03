Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz -

Konstanz

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Montag gegen 14.00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. Eine 35-jährige Peugeot-Fahrerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihr verkehrsbedingt stehenden 50-jährigen Toyota-Lenker aufgefahren. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug auf den davor befindlichen Mercedes-Benz eines 75-jährigen Mannes geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Konstanz

Drogen sichergestellt und Weiterfahrt untersagt

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss hat sich ein 29-jähriger Auto-Fahrer zu verantworten, der in der Nacht zum Dienstag gegen 00.45 Uhr im Stadtteil Paradies kontrolliert wurde. Der Mann übergab den Beamten mehrere Gramm Cannabis. Außerdem zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelbeeinflussung. Einen freiwilligen Urintest verweigerte der 29-Jährige jedoch, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlassten. Die Weiterfahrt wurde ihm zudem untersagt.

Singen

Auto zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Georg-Fischer-Straße begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Fahrerseite eines abgestellten Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Radolfzell

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 4.000 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr in der Bodenseestraße. Eine 43-jährige VW-Lenkerin prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck einer vor ihr verkehrsbedingt haltenden 48-jährigen Auto-Fahrerin. Verletzt wurde niemand.

Radolfzell

Farbschmierereien

Ein unbekannter Täter besprühte am vergangenen Wochenende die Mauer am Münster neben der Treppe in Richtung Bahnhof mit dem Schriftzug "Osap" in roter Farbe. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu informieren.

Espasingen

Einbruch und Diebstähle

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Werkstatt in der Bündtstraße verschafft und aus dem Büro einen 300 kg schweren Tresor mit Bargeld entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Tresor in die Werkstatträume gezogen und in einen zuvor von einem Nachbargrundstück entwendeten Mercedes verladen. Den Schlüssel des Fahrzeuges hatten die Unbekannten aus dem Wohnhaus gestohlen, in das sie zuvor eingebrochen waren. Im Anschluss fuhren die Täter mit dem Pkw zu einem landwirtschaftlichen Anwesen am Bahnhofweg. Hier verschafften sie sich ebenfalls Zutritt zu einer Werkstatt und hielten sich dort offensichtlich längere Zeit auf. Sie entnahmen an einer Zugmaschine Dieselkraftstoff und füllten diesen sowohl in den Mercedes als auch in ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug um. Mit Hilfe eines Traktors mit Frontlader luden sie den Tresor aus dem Mercedes in den unbekannten Pkw. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich mit diesem, nachdem sie zuvor noch mehrere Werkzeuge mitgenommen hatten. Die Höhe des Sachschadens sowie des entwendeten Bargelds kann bislang nicht genau beziffert werden. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in den beiden Straßen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773/920017, zu melden.

Stockach

Verkehrsunfall

Ein Unfall mit einem Sachschaden von über 5.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 14.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Schillerstraße. Sowohl ein 61-jähriger Ford-Lenker, als auch eine 23-jährige Opel-Fahrerin stellten den gleichen freien Parkplatz fest und wollten einparken. Hierbei übersahen sie sich gegenseitig und es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge.

