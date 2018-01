Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Schlier

Anhänger gegen Auto geschleudert

Leicht verletzt wurde am Mittwoch gegen 09.30 Uhr eine 34-jährige PKW-Fahrerin aus Ravensburg bei einem Unfall auf der L 326 in Schlier. Kurz vor dem Weiler Fohren hatte eine starke Sturmböe ein Anhängergespann erfasst und den unbeladenen Einachsanhänger gegen zwei entgegenkommende Autos geschleudert. Während der erste Pkw im Bereich des Dachs beschädigt wurde und die Lenkerin zum Glück unverletzt blieb, musste die Fahrerin des nachfolgenden Wagens mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro.

Ravensburg

Auto in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch gegen 14.00 Uhr auf der Tettnanger Straße ein BMW in Brand geraten. Der Fahrer gab an, während der Fahrt verdächtigen Rauch bemerkt zu haben, der aus der Motorhaube kam. Er hielt daraufhin am Straßenrand. Der qualmende Pkw fiel auch einer Anwohnerin auf, die daraufhin mit dem Feuerlöscher zur Hilfe kam. Der brennende Pkw konnte schließlich von der Feuerwehr endgültig gelöscht werden und musste anschließend abgeschleppt werden.

Ravensburg

Autotür beschädigt

Sachschaden von 1000 Euro entstand am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bleicherstraße an einem VW-Tiguan im Bereich der rechten hinteren Tür. Der Schaden wurde vermutlich von einem Insassen eines anderen Pkw beim Aussteigen verursacht. Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Ravensburg, Tel. 0751 803-0, erbeten.

Baindt

Widerstand gegen Polizeibeamte

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 37-jähriger Mann verantworten, der am Mittwoch von Beamten des Polizeireviers Weingarten festgenommen werden musste, nachdem er eine gegen ihn gerichtlich verhängte Geldstrafe von 1800 Euro nicht bezahlen konnte. Der 37-jährige Mann wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten. Diese konnten ihn schließlich auf das Revier bringen und in Gewahrsam nehmen.

Altshausen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zeppelinstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen die hintere Stoßstange eines geparkten Opel und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu informieren.

Altshausen

Mit Böller Fassade beschädigt

Einen Sachschaden von rund 2000 Euro richteten unbekannte Täter an, die am Silvestertag bei einer Firma "Im Stampf" einen vermutlich nicht zugelassenen Silvesterböller befestigten und zur Detonation brachten. Durch den Druck wurden vom Kiesbett Steine gegen die angrenzende Verglasung des Eingangsbereiches geschleudert. Das Sicherheitsglas der Scheibe wurde dadurch großflächig beschädigt. Weiterhin wurde das Alu-Wellblech der Fassade stark eingedellt. Um was für eine Art von Sprengkörper es sich gehandelt hatte, konnte nicht nachvollzogen werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen zu melden, Tel. 07584 9217-0.

Baienfurt

Unfallflucht

Von einem unbekannten Täter zerkratzt wurde in der Nacht auf Dienstag ein schwarzer Skoda Octavia in der Karlstraße. Insgesamt wurden vier große Kratzer auf der Fahrerseite eingeritzt, ein Kratzer im vorderen Kotflügel, ein weiterer in der Fahrertür und zwei Kratzer im hinteren Kotflügel. Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor. Daher bittet die Polizei Weingarten um Hinweise unter Tel. 0751 803-0.

Altshausen

Körperverletzung

Wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 36-jähriger Mann verantworten, den Polizeibeamte in der Nacht auf Donnerstag in Gewahrsam genommen haben. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor seine Lebensgefährtin im Streit geschlagen und gewürgt. Gegenüber der eintreffenden Streife des Polizeireviers zeigte er sich dann weiter äußerst gewalttätig, so dass er an Armen und Beinen gefesselt werden musste. Der Mann wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustands, in dem er auch Suizidabsichten geäußert hatte, auf richterliche Anordnung in eine Spezialklinik gebracht.

