Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Kind überquert unvorsichtig die Straße

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat ein siebenjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Ziegelstraße erlitten. Das Kind hatte zusammen mit seinem Schulkameraden die Fahrbahn überqueren wollen und war zwischen Fahrzeugen, deren Lenker verkehrsbedingt warten mussten, durchgegangen. Dabei übersah der Siebenjährige, der mit seinem Roller fuhr, dass sich von rechts ein Auto nährte. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte der 73-jährige Pkw-Lenker nicht mehr verhindern, dass sein Fahrzeug den Jungen leicht streifte und dieser dadurch auf die Straße stürzte. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte der Siebenjährige vom Rettungsdienst an die Eltern übergeben werden.

Ravensburg

Auto angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Tettnanger Straße abgestellten Audi gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Auto macht sich selbstständig

Lediglich mit dem eingelegten vierten Gang hat eine Autofahrerin am Montagabend gegen 20.00 Uhr ihr Fahrzeug an der Steigung der Hüttenbergstraße abgestellt. Kurz darauf rollte das Auto bergab und prallte gegen den massiven Zaun eines Wohngebäudes. Da das Fahrzeug mit der Anhängerkupplung im Zaun hing und drohte, über eine Mauer etwa vier Meter tief hinunterzufallen, musste der Pkw von einem Abschleppunternehmen mit Kran geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Ravensburg

Kleinkind nicht gesichert

Die Weiterfahrt eines 41-jährigen Pkw-Lenkers untersagten Beamte des Polizeireviers am späten Montagabend, gegen 23.00 Uhr, in der Elisabethenstraße. Der Autofahrer war von den Polizisten einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden, weil er auf dem Rücksitz ein zweijähriges Kind ohne jegliche Sicherung mitnahm. Die Beamten zeigten deshalb den 41-Jährigen an.

Ravensburg

Auto zerkratzt.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter am Montag, zwischen 08.15 und 15.30 Uhr, die hintere rechte Seite eines in Höhe des Gebäudes Bergstraße 56 abgestellten Opel-Corsa zerkratzt und hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-333, zu melden.

Baindt

Heftig aufgefahren

Mit einer Leichtverletzten und einem Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro endete ein Auffahrunfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der L 284 bei Baindt. Der 37-jährige Lenker eines Pritschenwagens hatte die Landesstraße in Richtung Weingarten befahren und zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 28-jährige Pkw-Lenkerin, die an der Abzweigung Sulpach nach links abbiegen wollte, wegen Gegenverkehr anhalten musste. Beim Aufprall auf den Pkw erlitt die Frau leichtere Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Da der 37-Jährige, dessen Fahrzeug abgeschleppt werden musste, leichte Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte, veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe.

Baindt

Autofahrerin übersieht Warnanhänger

Beträchtlichen Sachschaden von rund 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 13.00 Uhr auf der B 30 bei Baindt. Eine 55-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Bundesstraße in Richtung Ravensburg befahren und im zweispurigen Bereich auf die Überholspur gewechselt, um zwei Lkw zu überholen. Hierbei übersah sie allerdings den Anhänger eines Lkw, der wegen Bauarbeiten an der Mittelleitplanke zur Sperrung der linken Fahrspur aufgestellt worden war und mit dem beleuchteten Schild "Spurwechsel + Pfeil nach rechts" die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machte. Beim Aufprall auf den Anhänger entstand am Auto der Frau, das anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtete

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Montagvormittag, gegen 10.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 30/ Kirrlohstraße entstanden. Die 34-jährige Lenkerin eines Audi hatte die Kirrlohstraße in Richtung Industriestraße befahren und dabei einen auf der B 30 in Richtung Bad Waldsee fahrenden 35-jährigen Pkw-Lenker übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Bad Waldsee

Gegen Andreaskreuz geprallt

Vermutlich am Montag ist ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der L 314 von Mennisweiler in Richtung Roßberg fahrend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort zunächst gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen das Andreaskreuz geprallt. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0.

Bad Waldsee

Autofahrer übersieht Lkw

Bei einem Zusammenstoß auf der B 30 nach dem Ortsausgang Gaisbeuren ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 04.00 Uhr ein Gesamtsachschaden von über 20.000 Euro entstanden. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker hatte die Bundesstraße von der Kirrlohstraße kommend in Richtung Riedweg überqueren wollen und hierbei die Vorfahrt eines 32-jährigen Lkw-Lenkers missachtet, der mit seiner Sattelzugmaschine in Richtung Ravensburg unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde der Pkw derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Während der Einsatzmaßnahmen und den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle war die Bundesstraße einseitig gesperrt.

Wangen

Geschwindigkeitskontrollen auf der A 96

Trotz leichtem Schneefall wurden am Montag einige Temposünder bei Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei auf der A 96 beim Herfatzer Tunnel ertappt. Von über 3.400 Kraftfahrzeugführern, die zwischen 10.00 und 13.50 Uhr, die Kontrollstelle passierten, mussten insgesamt 170 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet werden. Dabei überschritten 121 Pkw-Lenker die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um bis zu 20 km/h, 20 Fahrzeugführer lagen bei einer Überschreitung von 21 bis 40 km/h und ein Autofahrer wurde mit 146 km/h gemessen. Dieser hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen. Neben den Pkw-Lenkern wurden auch 28 Lkw-Fahrer angezeigt, welche die für sie geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h missachtet hatten.

Kißlegg

Vorrang nicht beachtet

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich auf der K 8025 ereignet hat. Der 49-jährige Fahrer eines Skoda hatte die A 96 in Richtung Memmingen an der Abfahrt Kißlegg verlassen und war nach rechts in die Kreisstraße Richtung Wangen eingebogen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende bevorrechtigte 55-jährige Autofahrerin und stieß mit deren Ford Transit zusammen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, musste das nicht mehr fahrbereite Auto abgeschleppt werden.

Isny

Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers Wangen in der Nacht zum heutigen Dienstag bei einem 37-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie um Mitternacht in Isny anhielten und überprüften. Nach einem positiven Atemalkoholtest untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Den Pkw-Lenker erwartet nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Leutkirch

Betrunkener randaliert

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung werden einem 28-jährigen Mann unter anderem zur Last gelegt, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen wurde. Der Tatverdächtige hatte in erheblich alkoholisiertem Zustand zunächst mit einem Stock gegen die Fenster eines Hauses geschlagen und anschließend zwei Türen eingetreten. Die Polizisten konnten kurz darauf den Betrunkenen in einem Kellerraum antreffen, wo er gegenüber den Beamten mit einem abgebrochenen Besenstiel in der Hand eine aggressive Haltung einnahm. Der 28-Jährige, der starken Stimmungsschwankungen unterworfen war, musste letztlich von den Beamten überwältigt und zur Dienststelle gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin versuchte er einem der Polizisten die Waffe zu entreißen. Durch die Attacken des Tatverdächtigen, der auch nach den Beamten trat, wurden drei von ihnen leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde nach Klärung seiner Identität in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Leutkirch

Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt

Mit einem Messer sich selbst verletzt hat eine 21-Jährige, die am Montagtagabend mit ihrem Ehemann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Streit geraten war. Nachdem die junge Frau im Verlauf der Auseinandersetzung dem 30-Jährigen erst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend an den Haaren gezogen hatte, holte sie sich ein Küchenmesser. Ihr Mann flüchtete sich deshalb in das gemeinsame Zimmer und schloss die Tür, woraufhin die Frau wutentbrannt das Messer ins Türblatt stach. Dabei rutschte sie vom Griff ab und schnitt sich an der Hand, weshalb sie vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

