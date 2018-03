Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Hoher Sachschaden beim Rangieren

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lkw-Lenker in der Nacht zum Montag in Albersfeld begangen hat. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges, der sich vermutlich verfahren hatte, war auf den Gemeindeverbindungsweg von Oberzell nach Albersfeld geraten und schließlich im Hofraum eines früheren landwirtschaftlichen Anwesens steckengeblieben. Beim Rangieren streifte der Unbekannte nicht nur einen Holzzaun auf einer Länge von etwa zehn Metern, sondern drückte auch einen Autoanhänger mit dem Heck des Aufliegers gegen die Außenwand einer Scheune. Nach mehrfachem Korrigieren fuhr der Verursacher mit seinem Lkw wieder aus dem Hofraum, blieb dabei an dem Autoanhänger hängen und zog diesen noch ein Stück weit mit. Ohne sich um den angerichteten Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Lenker des Sattelzuges in Richtung Oberzell davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Gestürzte Radfahrer

Zum Glück nur leichte Verletzungen haben sich ein Junge und ein Mädchen am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Brielhäusle" zugezogen. Die beiden waren Teilnehmer einer Trainingsgruppe, die mit ihren Rennrädern gegenläufig unterwegs waren. Als der 10-Jährige zum Überholen ausscherte, prallte er mit der entgegenkommenden 14-jährigen Jugendlichen zusammen. Obwohl ein hinter ihr fahrender 15-Jähriger eine Vollbremsung durchführte, konnte er nicht mehr verhindern, dass er gegen das Fahrrad des Mädchens prallte und die auf die Fahrbahn gestürzte 14-Jährige überrollte. Während der 10-Jährige und die Jugendliche verletzt wurden und vom Rettungsdienst versorgt werden mussten, blieb der 15-Jährige unverletzt.

Ravensburg

Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Erheblich alkoholisiert betrat ein 36-Jähriger am Montagabend gegen 19.30 Uhr das Polizeirevier und fing sofort damit an, einen Polizisten lautstark zu beleidigen. Nachdem er einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde der aggressive Mann, dessen Alkoholtest 3,6 Promille ergab, in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Dabei setzte der 36-Jährige seine Beleidigungen fort und versuchte nach den Beamten zu treten. Der Tatverdächtige hat sich nun wegen Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 00.15 Uhr bei einem 34-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Seestraße anhielten und überprüften. Nach mehrmaligen Versuchen, einen Atemalkoholtest durchzuführen, veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und zeigten den 34-Jährigen an. Dieser hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.

Bad Waldsee

Reifen aufgeschlitzt

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter an einem im Hürstäckerweg in Haisterkirch abgestellten Pkw einen Reifen aufgeschlitzt. Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 22.00 und 09.00 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Einbruch in Lagerraum

Im Zeitraum von 19. bis 26. März 2018 haben unbekannte Täter die Tür eines Lagerraums in der Mühlgasse aufgehebelt und daraus sechs Espresso-Maschinen des Fabrikats Ele Synchro 1 G, Synchro 2 G und Technica 2 G mit drei Kaffeemühlen "Mito Istantaneo" und 3 Kaffeemühlen "Silent" samt 20 Packungen à 6 kg Kaffee Conte Nero sowie ein älteres Laptop der Marke Lenovo im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Mühlgasse beobachtet haben oder Hinwiese zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 07541/803-6666, zu melden.

