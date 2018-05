Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz -

--

Opferstock aufgebrochen

Leutkirch im Allgäu

Bargeld hat ein unbekannter Täter in der vergangenen Woche bei einem Opferstockaufbruch in der Katholischen Kirche "Maria Himmelfahrt" erbeutet. Personen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges bei der Kirche beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 0761/8488-0, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Betrug

Gleich mehrere angeblich hochwertige Lederjacken "schenkte" ein unbekannter Täter am Mittwoch einem älteren Herrn in Ravensburg und ergaunerte dabei ein "geringes Entgelt" in Höhe von rund 2.500 Euro. Zuvor hatte sich der Betrüger das Vertrauen des Geschädigten als angeblich früherer Bekannter erschlichen und gelangte so in dessen Wohnung. Der unbekannte Täter ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, hat ein südländisches Aussehen, braunes volles Haar und sprach Deutsch mit schwäbischem Dialekt. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem hellen Hemd und Hose. Geflüchtet ist der Mann in einem weißen viertürigen Pkw. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Tipps Ihrer Polizei:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an.

Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen.

Wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751/803-2420. Dort erhalten Sie wertvolle Tipps und hilfreiche Broschüren.

Ravensburg

Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen

Rund 25.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 05.30 Uhr, bei einem Parkhaus in der Raueneggstraße. Auf dem zweiten Parkdeck trat der Unbekannte gegen vier Autos, beschädigte dabei jeweils einen Kotflügel, schlug an drei dieser Autos zudem eine Seitenscheibe ein und ritzte an einem Pkw die Zahl "187" in den Lack. Ein fünftes geparktes Auto beschädigte er auf die gleiche Art und Weise im Bereich der Zufahrt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Unfallflucht

Rund 500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 17.00 Uhr in der Saarlandstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw Nissan und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu verständigen.

Ravensburg

Unfallflucht

Zirka 600 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag, 01.00 Uhr auf einem Parkplatz am Scheffelplatz. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW-Polo und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Aulendorf

Einbruch

Bargeld erbeutete ein unbekannter Täter, der in der Nacht von Dienstag, 21.30 Uhr auf Mittwoch, 07.00 Uhr in ein Vereinsheim im Spitalweg eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte gewaltsam die Zugangstür auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Dort durchwühlte er den Jugend- und Gastraum. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Bad Waldsee

Einbruch

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag, 22.00 Uhr auf Mittwoch, 07.00 Uhr bei seinem Einbruch in eine Autowerkstatt in Gaisbeuren. Der Unbekannte brach gewaltsam ein Rolltor zur Werkstatt auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Dort hebelte er unter anderem eine Registrierkasse auf. Da der Einbrecher Bargeld zurückließ und dieses teilweise auf dem Büroboden verteilt war, geht die Polizei davon aus, dass er durch einen hinzukommenden Zeugen gestört wurde. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Weingarten

Unfallflucht

Etwa 800 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall zwischen Dienstag, 14.00 Uhr und Mittwoch, 16.00 Uhr auf einem Parkplatz im Zweierweg. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den linken hinteren Stoßfänger an einem geparkten Renault Clio und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, anzurufen.

Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen. Vogt

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Beinahe zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der B 32 zwischen Amtzell und Ravensburg. Ein unbekannter Fahrer eines Kleinlasters mit Gitteraufbau kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 65-Jähriger konnte mit seinem BMW gerade noch nach rechts ins Bankett ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Amtzell fort, ohne sich um den nicht unerheblichen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Kleinlaster mit Gitteraufbau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu melden.

Waldburg

Sachbeschädigung

Nicht unerheblicher Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der in der Nacht von Dienstag, 22.00 Uhr auf Mittwoch, 09.00 Uhr einen Hochsitz in Reichermoos neben einem Kiesweg Richtung Letze umwarf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0.

Bodnegg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B 32 Höhe Lehrwangen. Eine 37-Jährige fuhr mit einem Pkw in Richtung Rotheidlen, kam eigenen Angaben zufolge wegen eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend fuhr sie über eine Wieseneinfahrt und überschlug sich mit dem Pkw. Dabei wurden sie und ein mitfahrendes Kleinkind im Auto eingeklemmt, aus dem sie von der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Amtzell befreit werden mussten. Die durch den Unfall verletzte Frau wurde von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung, ihre Tochter zur vorsorglichen Untersuchung, in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Bodnegg

Diebstahl

Ein neues Fenster erbeutete ein unbekannter Täter auf einem Gelände in der Birkenstraße. Der Unbekannte hebelte ein Zaunelement auf, um auf das Gelände und an das auf einer Palette zum Einbau bereitgestellte Maßfenster zu gelangen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu verständigen.

Bodnegg

Einbruch

Zwei Akkubohrmaschinen der Marke Makita sowie ein Leitungssuchgerät der Marke Ideal erbeutete ein unbekannter Täter, der zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr in einen Baustellenkomplex im Kaplanweg eingebrochen ist. Der Unbekannte verschaffte sich durch Aufhebeln einer Metalltür gewaltsam Zugang zum Werkzeuglagerraum. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Straub

Tel. 07531/995-1015

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/