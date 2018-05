Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Geldbeutel im Schlaf entwendet

Einen Geldbeutel samt Inhalt entwendeten zwei bislang unbekannte Täter am Sonntag gegen 00:41 Uhr in der Wilhelmstraße in Ravensburg. Ein 22-Jähriger lag schlafend an einer Bushaltestelle, als er bemerkte, dass ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Als er den Täter zur Rede stellte kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Bestohlene einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Obwohl ein Bekannter des 22-Jährigen zur Hilfe eilte, konnten die unbekannten Täter schließlich in Richtung Marienplatz flüchten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751 803-0, zu melden.

Leutkirch

Schlägerei im Bahnhofspark

Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz einer Schlägerei am Samstagabend gegen 22:18 Uhr zwischen fünf Personen im Bahnhofspark Leutkirch. Da sie im Park mit einem mobilen Lautsprecher Musik hörten, wurden der 14-jährige und die beiden 16-jährigen Jugendlichen durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert die Musik leiser zu machen. Im Anschluss folgten zwei weitere Männer und die zunächst verbale Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen und im Schwitzkasten zu Boden gezogen. Am Boden liegend soll einer der Täter mit dem Fuß gegen den Kopf des Jugendlichen getreten haben. Auch der 14-Jährige wurde durch einen Täter angegriffen, ihm wurde ein Kopfstoß gegen die Nase versetzt. Der dritte Jugendliche blieb trotz körperlichem Angriff unverletzt. Schließlich mischte sich eine unbekannte Frau schlichtend in die Auseinandersetzung ein und trennte die Perseonen, so dass die Jugendlichen flüchten konnten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

