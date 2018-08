Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch im Allgäu

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 07.45 Uhr in der Memminger Straße Höhe Einmündung Heinrich-von-Kleist-Straße. Ein im Einsatz befindlicher Rettungswagenfahrer überholte mit Blaulicht und Martinshorn einen vorausfahrenden Autofahrer. Zeitgleich wollte dieser vermutlich nach links in die Heinrich-von-Kleist-Straße abbiegen und es kam zum Streifvorgang zwischen dem Pkw und dem Rettungsfahrzeug. Während der Fahrer des Einsatzfahrzeuges an der folgenden Einmündung Höhe Schlotterbachstraße anhielt, verließ der Unbekannte unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Autofahrer geben können, werden gebeten, das Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563/9099-0, anzurufen.

Bad Waldsee

Auffahrunfall

Rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.00 Uhr auf der B 30 Höhe Bad Waldsee. Ein 41-jähriger Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass ein 45-Jähriger mit seinem Audi verkehrsbedingt anhalten musste und prallte gegen dessen Fahrzeugheck. Die durch die Kollision nicht mehr fahrbereiten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr einen in der Henri-Dunant-Straße geparkten Audi beschädigte. Wie die Delle samt Kratzer am Kotflügel des Audi entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Automatenaufbruch

Die Geldkassette eines Zigarettenautomaten erbeuteten unbekannte Täter, die diesen zwischen Samstag und Sonntag in der Gottlieb-Daimler-Straße gewaltsam aufhebelten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Ravensburg

Gartentor beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermitteln Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen einen unbekannten Täter, der am Sonntag gegen 05.15 Uhr mehrfach gegen ein Gartentor in der Deisenfangstraße getreten und dieses dabei verbogen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Unfallflucht

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr in einem Parkhaus in der Rudolfstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Baienfurt

Verkehrsunfall

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße. Ein 28-Jähriger übersah beim rückwärts Ausparken einen vorbeifahrenden 67-Jährigen und prallte gegen dessen VW-Golf.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Eine schwer verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Samstag gegen 19.00 Uhr in der Straße "Zur Spitzenkapelle". Eine 52-Jährige stürzte mit ihrem Pedelec eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Fahrfehlers über einen Bordstein und verletzte sich dabei derart, dass sie von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Weingarten

Trunkenheit im Straßenverkehr

Mit rund 2,5 Promille Alkohol stoppten Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntag gegen 23.15 Uhr einen 61-jährigen Fahrer eines Mofarollers auf der Waldseer Straße. Die Beamten veranlassten bei ihm deswegen die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Weingarten

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntag gegen 22.00 Uhr zwischen Weingarten und Mochenwangen, kurz nach dem Kreisverkehr Schachen, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, ermitteln Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg gegen einen unbekannten Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 30-Jähriger, der in Begleitung eines Verwandten war, eine Stichverletzung und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zur genauen Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei noch Zeugen und bittet diese, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Wolfegg

Verkehrsunfall

Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich ein 42-Jähriger verantworten, der mit etwa 1,7 Promille Alkohol zwischen Alttann und Roßberg einen Auffahrunfall verursachte. Der 42-Jährige hatte vermutlich infolge alkoholischer Beeinflussung zu spät erkannt, dass ein 34-Jähriger mit seinem Porsche verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr in dessen Fahrzeugheck. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Weingarten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Kißlegg

Verkehrsunfall

Fünf leicht verletzte Personen, zwei leicht verletzte Hunde sowie zirka 27.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der K 7902. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Skoda von Kißlegg in Richtung Leutkirch, kam im Bereich einer Rechtskurve vermutlich auf die Gegenfahrspur und streifte den Renault einer entgegenkommenden 59-Jährigen. Durch die Kollision wurden der 30-Jährige sowie vier Insassen der beteiligten Autos und zwei Hunde leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.

