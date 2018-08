Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz -

Bad Wurzach

Parkrempler

Zirka 1.200 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz im Breiteweg. Ein 82-jähriger Autofahrer prallte beim rückwärts Ausparken gegen den stehenden Pkw einer 61-Jährigen.

Ravensburg

Zeugenaufruf

Wie erst jetzt angezeigt wurde, entstand vergangen Samstag gegen 14.30 Uhr etwa 1.000 Euro Sachschaden bei einem Verkehrsunfall auf dem Marienplatz. Eine blonde, zwischen 25 und 30 Jahre alte, unbekannte Fahrzeuglenkerin streifte mit einem grünen VW-Kastenwagen den Opel Corsa eines entgegenkommenden 80-Jährigen, der aufgrund der entgegenkommenden Frau sowie aufgestellten Marktständen anhalten und die Frau vorbeifahren lassen musste. Nach dem Verkehrsunfall vereinbarten die Beteiligten einen Treffpunkt zum Personalienaustausch, dem die Frau jedoch fern blieb. Zeugen, die Hinweise zur Verursacherin oder dem grünen VW-Kastenwagen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Ravensburg

Zeugenaufruf

Etwa 4.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Kuppelnaustraße. Dort kam es zwischen dem 25-jährigen Fahrer eines Mazda und dem 77-jährigen Fahrer eines VW-Caddy zu einem Streifvorgang. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei zur genauen Klärung des Unfallhergangs noch Zeugen und bittet diese, sich unter der Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Schwanenstraße. Eine 18-jährige Radfahrerin übersah eine entgegenkommende 68-Jährige und streifte diese am Fahrradlenker. Die durch die Kollision gestürzte 68-Jährige streifte zudem mit Ihrem Fahrrad eine Fußgängerin. Beide geschädigten Frauen wurden von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Etwa 9.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Ravensburger Straße. Eine 33-Jährige prallte beim Ausparken aus einem Parkplatz gegen den Daimler-Benz eines herannahenden 36-Jährigen. Der durch die Kollision nicht mehr fahrbereite Daimler-Benz musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Ravensburg

Versuchter Automatenaufbruch

Vergeblich versuchte ein unbekannter Täter zwischen Montag und Mittwoch, 09.00 Uhr gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Untereschach, Rautbrühl aufzubrechen, um an das Bargeld zu gelangen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333 anzurufen.

Weingarten

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Vermutlich mit einer Weinflasche warf ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße "Im Fischgarten" ein. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen, insbesondere im Bereich der Grundschule, festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Wolfegg

Verkehrsunfall

Etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr an der Einmündung L 317/Mühlenweg. Eine 56-Jährige bog mit einem Renault vom Mühlenweg in die Landesstraße ein, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 54-Jährigen und prallte gegen dessen VW-Caddy.

Wolfegg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie nahezu 4.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 14.00 Uhr in der Weingartener Straße. Ein 65-Jähriger befuhr mit einem Daimler-Benz die Straße, kam in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Beifahrerin leicht und musste von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

