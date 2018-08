Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz -

--

Bad Wurzach

Wildunfall

Ein totes Reh sowie rund 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20.15 Uhr auf der L 314. Eine Autofahrerin fuhr von Treherz in Richtung Bad Wurzach und erfasste ein die Fahrbahn querendes Reh, welches gegen einen entgegenkommenden Lkw prallte.

Ravensburg

Auffahrunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Zeppelinstraße. Eine 69-jährige Autofahrerin hatte vor der Ampelanlage Höhe Gartenstraße zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 21-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr in deren Fahrzeugheck. Durch den Aufprall wurde der VW-Golf der 21-Jährigen auf den davor stehenden Audi einer 77-Jährigen geschoben.

Ravensburg

Betrug durch Gewinnversprechen

Einen Gewinn von 38.000 Euro versprach ein unbekannter Anrufer am Mittwoch gegen 14.30 Uhr einem 79-jährigen Mann aus Ravensburg. Angeblich hatte dieser einen bei einem Gewinnspiel gewonnen. Um an den Gewinn zu gelangen, forderte der unbekannte Täter nahezu 1.000 Euro Transferkosten. Da der ältere Mann Verdacht schöpfte, verständigte er über Notruf die Polizei. Die Methode ist immer die gleiche. Die Betrüger versprechen ihren Opfern am Telefon hohe Gewinne. Vor einer Gewinnübergabe werden die Betroffenen dann aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen. Sie sollen Gebühren bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anrufen oder an Veranstaltungen teilnehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder

Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Ravensburg

Unfall mit Pedelec

Leichte Verletzungen zog sich eine 29-Jährige bei einem Sturz über einen abgesenkten Bordstein am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Brühlstraße zu. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung K 7997/Bodenseestraße. Eine 18-Jährige bog mit einem Pkw in die B 33 ein, missachtet dabei die Vorfahrt einer herannahenden 20-Jährigen und prallte gegen deren Ford Fiesta. Die durch die Kollision verletzte 20-Jährige musste von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, beide nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt werden.

Ravensburg Sachbeschädigung

Etwa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 10.0 Uhr das Glasdisplay einer Bedieneinheit einer Fahrradgarage am Bahnhofsplatz beschädigte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Altshausen

Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündete sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ein Pkw auf der B 32 Höhe Altshausen-Süd. Der 68-jährige Fahrer bemerkte zunächst eine Warnanzeige und verlangsamte, wie vorgegeben die Fahrt. Nachdem das Fahrzeug zu Ruckeln anfing, stellte er das Fahrzeug im Bereich des Seitenstreifens ab. Kurz danach schlugen bereits offene Flammen aus dem Motorraum. Die rasch angerückte Feuerwehr löschte das fast vollständig ausgebrannte Fahrzeug.

Weingarten

Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen kam es am Donnerstag gegen 23.30 Uhr im Stadtgarten. Zumindest zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren erlitten dabei Stich- und Schnittverletzungen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum genauen Tathergang sowie zu den Beteiligten machen können, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Amtzell

Zeugenaufruf nach Einbruch

Vermutlich ohne Beute zu machen, brach ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 06.45 Uhr in ein Geschäft in der Fohlenweide ein. Der Unbekannte warf mit einem Gullideckel eine Glasschiebetür ein und gelangte so in das Gebäude. Dort hebelte er gewaltsam mehrere leere Behältnisse auf. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Amtsgericht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel Astra Kombi und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Auffahrunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in der Herrenstraße. Eine 68-jährige Autofahrerin hatte zu spät erkannt, dass ein Taxifahrer einen Fahrgast aussteigen ließ, und fuhr auf dessen Taxi auf.

Straub

Tel. 07531/995-1015

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/