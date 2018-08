Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Wangen

Geparkter Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Zeugen werden zu einem Verkehrsunfall gesucht, der sich am gestrigen Freitag um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karl-Hirnbein-Straße ereignete. Die 79-jährige Fahrerin eines roten Mitsubishis beschädigte beim Ausparken einen rechts von ihr geparkten dunklen Pkw an der hinteren linken Fahrzeugecke. Die Verursacherin erschien erst um 20.30 Uhr beim Polizeirevier Wangen und teilte den Sachverhalt mit. Nähere Angaben zum beschädigten Fahrzeug konnte sie nicht machen. Aufgrund des entstandenen Schadens in Höhe von 1.000 Euro am Mitsubishi muss davon ausgegangen werden, dass das nebenstehende Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Zeugen, insbesondere der geschädigte Fahrzeughalter, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen Tel. 07522 9840 in Verbindung zu setzen.

