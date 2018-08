Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch im Allgäu

Falscher Polizeibeamter

Als Kriminalbeamter hat sich am Sonntag gegen 23.00 Uhr ein männlicher Anrufer am Telefon ausgegeben. Er erzählte eine falsche Geschichte über festgenommene Einbrecher und versuchte sich dabei nach Wertgegenständen des Angerufenen zu erkundigen. Da dieser jedoch bezweifelte, einen echten Polizisten am Telefon zu haben, legte er kurzerhand auf und verständigte die Polizei Leutkirch. Ermittlungen ergaben, dass auch in diesem Fall eine erfundene Rufnummer 110 mit der örtlichen Vorwahl im Display angezeigt worden war. Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen, auch wenn Sie auf der Straße persönlich von angeblichen Polizeibeamten nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt oder gar zur Herausgabe von Geld aufgefordert werden sollten, eindringlich:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

- Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

- Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

- Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

- Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Bodnegg

Verkehrsunfall

Eine schwer verletzte Person sowie rund 3.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B 32 Höhe Kammersteig. Ein 27-Jähriger fuhr von Ravensburg in Richtung Wangen, kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der durch die Kollision verletzte Mann musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bodnegg leistete technische Hilfe am Unfallort.

Wolfegg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Weingartener-/Mühlenstraße. Ein 55-Jähriger bog mit einem Mazda von der Mühlenstraße in die Weingartener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 60-jährigen Motorradfahrers. Der durch die Kollision gestürzte Zweiradfahrer musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, seine nicht mehr fahrbereite Yamaha abgeschleppt werden.

Ravensburg

Zeugenaufruf Sachbeschädigung

Etwa 8.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Sonntag kurz vor Mitternacht drei in der Herrenstraße geparkte Autos beschädigte. Der Unbekannte zerkratzte jeweils den Lack auf der Beifahrerseite und flüchtete unerkannt in Richtung Parkhaus. Der Täter, der etwa 180 Zentimeter groß und rund 80 Kilogramm schwer ist, trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Dreiviertelshose und war in Begleitung von zwei weiteren, dunkel bekleideten Männern, die eine Musikbox mitführten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dessen Begleiter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ebenweiler

Versuchter Einbruch

Vergeblich versuchte am Sonntag gegen 03.30 Uhr ein unbekannter Täter die Balkontür eines Wohnhauses in Ebenweiler aufzuhebeln. Vermutlich infolge des installierten Bewegungsmelders flüchtete der Täter. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Berg

Verkehrsunfall

Etwa 3.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Höhenstraße. Ein 47-Jähriger touchierte beim Rangieren mit seinem BMW einen geparkten Opel und verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Eine schwer verletzte Person sowie rund 2.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der K 8002. Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr von Primisweiler in Richtung Hiltensweiler, kam in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der angrenzenden Wiese. Der durch den Unfall verletzte Zweiradfahrer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Isny im Allgäu

Falscher Polizeibeamter

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der in der Nacht auf Sonntag eine Straßenlaterne im Aumühleweg bei der Argensporthalle umgeknickt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

