Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Etwa 500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz an den Bahnhofsarkaden. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Ford C-Max und verließ unerlaubt die Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines hellen Lieferwagens mit Grazer Kennzeichen, der im dortigen Bereich geparkt hatte. Weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Radfahrer forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.00 Uhr auf dem Radweg neben der Rathausstraße. Während die beiden Zweiradfahrer von Adrazhofen kommend in Richtung Leutkirch fuhren, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache die vorausfahrende 51-Jährige und überschlug sich mit dem Fahrrad. Dadurch stürzte der hinterherfahrende 17-Jährige ebenfalls. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu informieren.

Leutkirch im Allgäu

Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündete sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr im Falkenweg ein 12 Volt Akku für ein Modellauto, der an einem Ladegerät angeschlossen worden war. Durch den Schmorbrand sowie dem dabei entstandenen Rauch, der einen Rauchmelder ausgelöst hatte, entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Brand wurde sofort durch Hausmitbewohner gelöscht, die Freiwillige Feuerwehr lüftete die Räume.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 55.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13.00 Uhr auf der B 30 Höhe Anschlussstelle Ravensburg Nord. Eine 45-Jährige fuhr an der Auffahrt Nord in Fahrtrichtung Ulm mit einem Citroen auf die Bundesstraße auf, wechselte sogleich über die rechte Fahrspur auf die linke und prallte dort gegen den BMW eines herannahenden 53-Jährigen. Ein auf der rechten Fahrspur befindlicher 43-Jähriger erkannte die Situation vermutlich zu spät und prallte mit seinem Lkw samt Anhänger auf den BMW einer vorausfahrenden und bremsenden 37-Jährigen. Durch diesen Aufprall schleuderte der BMW zunächst gegen die rechte Leitplanke und touchierte anschließend einen vorausfahrenden, ebenfalls bremsenden, Taxifahrer. Durch die Kollision wurden die Fahrerinnen im Citroen sowie im BMW verletzt und mussten von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei der unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert, die rechte Fahrspur für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt werden.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nahezu 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr an der Buswendeplatte am Torplatz. Eine unbekannte Autofahrerin überholte mit einem weißen Pkw ein bereits im Linksabbiegevorgang befindlichen Busfahrer. Als diese beim "Vorbeidrücken" merkte, dass es zu knapp wird, hupte sie, weshalb der Bus nach rechts auswich und dabei einen Absperrpfosten touchierte. Anschließend fuhr die Frau davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin oder deren weißen Pkw geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Dienstag, 20.0 Uhr rund Mittwoch 11.00 Uhr in der Straße "Im Eichen". Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen einbetonierten Zaunpfosten und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Weingarten

Gewahrsam

Weil ein alkoholisierter Heranwachsender einen durch die Polizei erteilten Platzverweis missachtete und wiederholt die Nachtruhe von Anwohnern im Stadtgarten störte, wurde er gegen 03.00 Uhr in den richterlich angeordneten Gewahrsam genommen und bis gegen 10.00 Uhr auf dem Polizeirevier festgehalten. Bereits gegen 22.45 Uhr musste die Polizei im Stadtgarten für Ruhe sorgen, da sich Nachbarn über eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender beschwert hatten. Zunächst waren die jungen Leute dem durch die Polizeistreifen erteilten Platzverweis nachgekommen.

Baindt

Unfallflucht

Etwa 500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 09.00 Uhr rund 16.30 Uhr in der Erlenstraße. Ein unbekannter Fahrzuglenker prallte gegen eine Grundstücksmauer und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, anzurufen.

Weingarten

Verkehrsunfall

Zirka 9.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf dem Freibadparkplatz in der Straße "Nessenreben". Eine 75-Jährige touchierte mit einem VW beim Einparken in eine Parklücke einen geparkten BMW und verständigte zur Unfallaufnahme die Polizei.

Berg

Frontalzusammenstoß

Drei leicht verletzte Personen sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in der Ettlishofer Straße. Ein 19-Jähriger missachtete das Rechtsfahrgebot und prallte frontal gegen den Mercedes-Benz eines entgegenkommenden 28-Jährigen. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer sowie die 33-jährige Beifahrerin im Mercedes-Benz verletzt und von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.00 Uhr auf der Vogter Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts, um einem vorausfahrenden Lkw ebenfalls das Rückwärtsfahren zu ermöglichen, übersah dabei einen hinter ihm stehenden Motorradfahrer und prallte gegen dessen Kraftrad. Die durch die Kollision nicht mehr fahrbereite Harley-Davidson musste von der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Kißlegg

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Radfahrerin forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.00 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Siggen und Tannen. Eine 74-Jährige kam vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett und stürzte mit ihrem Pedelec. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wolfegg

Brand in Lorettokapelle

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Brand in der Lorettokapelle am heutigen Donnerstagvormittag. Vermutlich eine nicht gelöschte, am Altar abgestellte Kerze verursachte den Brand, der durch den örtlichen Mesmer entdeckt und gelöscht werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfegg, die rasch anrückte, beseitigte noch vorhandene Glutnester. Die Kriminalpolizei Ravensburg, die die Ermittlungen übernommen hat, prüft derzeit, ob Sorgfaltspflichten verletzt worden waren, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Ravensburg, Tel. 0751/803-0.

