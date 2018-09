Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg -

Ravensburg

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Meersburger Straße. Eine 55-jährige VW Passat-Fahrerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW Tiguan einer 51-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den Renault eines vor ihr fahrenden 26-Jährigen geschoben. Der nicht mehr fahrbereite VW Passat wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Ravensburg

Fußgängerin übersieht Radfahrer

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Zeppelinstraße. Eine 15-jährige Fußgängerin überquerte die Zeppelinstraße und übersah hierbei einen die Straße abwärtsfahrenden gleichaltrigen Radfahrer. Die Verletzten wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Horgenzell

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr auf der Kreuzung L 201b / L 288 ereignete. Eine auf der L 201 b fahrende 79-jährige Renault-Fahrerin fuhr in die Kreuzung ein, ohne einen bevorrechtigten, von rechts aus Richtung Hasenweiler kommenden 50-jährigen Fiat-Lenker passieren zu lassen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Renault wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Grünkraut

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 7.000 Euro kam es am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg Atzenweiler. Ein 45-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr den Verbindungsweg von Atzenweiler in Richtung B 32, als ihm auf der schmalen Fahrbahn in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein 28-jähriger Daimler-Benz-Fahrer entgegenkam. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte der 45-Jährige nicht anhalten, versuchte nach rechts auszuweichen und streifte auf der linken Seite den Daimler. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine steile Wiesenböschung. Der Sprinter drohte beim Wegfahren auf die linke Fahrzeugseite zu kippen, weshalb dieser von einem Halteseil der Freiwilligen Feuerwehr Grünkraut gesichert und geborgen werden musste.

Wolpertswende

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in Zeitraum von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 11.00 Uhr, auf dem Parkplatz Schwenkenwald begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Motorroller und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Eventuell wurde der Roller bei dem Zusammenstoß umgestoßen und anschließend von dem Unbekannten wieder aufgestellt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu wenden.

Altshausen

Diebstahl von Europaletten

60 Europaletten im Wert von 1.500 Euro hat ein Unbekannter bereits letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Firmengelände in der Wolpertswender Straße entwendet. Zeugen teilten nun mit, dass in dieser Nacht gegen 00.30 Uhr auf der Straße zwischen Blitzenreute und Wolpertswende ein gelber Lkw gestanden sei und ein Unbekannter mit einem roten Stapler Gegenstände aufgeladen hat. Personen, die ebenfalls diesen Lkw gesehen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Bodnegg

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der B 32. Ein 20-jähriger Seat-Lenker fuhr in einer Kolonne hinter einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Bundesstraße in Richtung Wangen. Am Beginn einer langen Geraden setzten die vorausfahrenden Fahrzeuge zum Überholen des Gespanns an. Der 20-Jährige setzte ebenfalls zum Überholen an. Der vorausfahrende 46-jährige VW-Fahrer musste allerdings abbremsen, da das Gespann nach links in einen Gemeindeverbindungsweg abbiegen wollte. Der 20-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte, trotz eingeleiteter Vollbremsung, auf das Heck des VW. Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige leicht verletzt.

Wangen

Fahrlässige Brandstiftung

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist Mittwochnacht gegen 00.15 Uhr beim Brand einer Garage im Grüntenweg entstanden. Nach eigenen Angaben hatte die Eigentümerin der Garage vergessen, das Licht zu löschen, als sie am Abend ihr Fahrrad in der Garage abgestellt hatte. Die Wandleuchte dürfte sich überhitzt haben und hierauf die unterhalb der Lampe gelagerten Gegenstände in Brand gesetzt haben. Die eingesetzten Streifenbeamten konnten eine schnelle Brandausbreitung bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wangen, die mit 28 Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort waren, eindämmen. Die zunächst evakuierten Hausbewohner wurden in die Obhut der 9 Mitglieder des DRK Wangen übergeben.

Wangen

Fehler beim Spurwechsel

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 9.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der A 96. Ein 71-jähriger VW-Fahrer befuhr die rechte Fahrspur in Richtung Lindau und wollte den vor ihm fahrenden Pkw überholen und wechselte deshalb die Spur. Hierbei übersah er einen von hinten auf der linken Spur kommenden 26-jährigen Audi-Fahrer. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß vermeiden, streifte jedoch die Mitteilleitplanke. Im Anschluss gelang es ihm, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken.

Isny

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich Lindauer Straße /Maierhöfener Straße ereignet hat. Ein 22-jähriger Ford-Lenker befuhr die Lindauer Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Maierhöfener Straße einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, das Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563/9099-0, zu informieren.

Aichstetten

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr eine 16-jährige Praktikantin auf einem Bauernhof erlitten. Vier Personen waren dabei, im Stall die Klauen der Rinder zu schneiden. Als die Jugendliche in eine offene Box eines Bullen ging, wurde sie von dem rund 1.000 kg schweren Tier in eine Ecke getrieben und mehrmals mit seinem Kopf in den Unterleib gestoßen. Durch die sofort verständigten Rettungskräfte wurde die Jugendliche notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

