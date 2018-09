Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung der K7981 vor Gornhofen ereignete. Ein 82-jähriger Opel-Fahrer hatte die Kreisstraße überqueren wollen und hierbei eine 28-jährige Audi-Lenkerin übersehen, die auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße fuhr. Trotz einer Vollbremsung konnte sie eine Kollision der Fahrzeuge nicht vermeiden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Ravensburg

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 16.4 Uhr auf einem Parkplatz in der Scheffelstraße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Renault Clio und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von über 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-0, entgegen.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall mit Fußgänger

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 47-jährige Fußgängerin am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Straße "Ried". Ein 60-Jähriger hatte mit seinem Radlader, an dessen Front eine Kehrmaschine mit einem aufgebauten Wassertank angebracht war, die Straße auf der linken Seite aus Richtung Ebersbach kommend befahren. Auf Höhe Gebäude 15 übersah er die Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte, und erfasste diese mit dem Gehäuse der Kehrmaschine. Hierdurch stürzte die Frau auf die Fahrbahn und wurde vom Radlader mittig überrollt, so dass sie weder vom Fahrgestell noch von den Rädern berührt wurde. Erst am nächsten Tag wurde der Unfall bei der Polizei angezeigt.

Baindt

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die linke Fahrzeugseite eines in der Boschstraße abgestellten Fiat zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu wenden.

Bad Waldsee

Auto frontal erfasst

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr im Heurenbacher Weg ereignet hat. Ein 20-jähriger Daimler-Benz-Fahrer fuhr in Richtung Steinacher Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur geriet und dort frontal mit dem VW Golf eines 67-jährigen Mannes kollidierte. Trotz einer zuvor ausgeführten Gefahrenbremsung hatte dieser jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden können. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Aulendorf

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am Freitag gegen 00.15 Uhr in einen Kiosk im Bahnhof verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, die Türe aufzuhebeln, vermutlich wurde er hierbei gestört. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Wangen im Allgäu

Missglückter Einparkversuch

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Oderstraße ereignete. Ein 68-jähriger Daimler-Benz-Fahrer prallte beim Rückwärtseinparken mit dem linken Heck gegen die rechte Frontseite eines abgestellten BMW. Der Halter des BMW wurde über den Unfall unterrichtet.

Isny

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der L 318. Ein 20-jähriger Motorroller-Lenker befuhr die Kreisstraße von Isny kommend in Richtung Leutkirch und wollte nach links in Richtung Schwanden abbiegen. Hierzu blinkte er und ordnete sich zur Fahrbahnmitte ein. Eine nachfolgende 47-jährige VW-Fahrerin übersah jedoch den Blinker des Rollers und setzte zum Überholen an. Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der Roller-Fahrer und verletzte sich hierbei leicht.

