Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Lidl. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Opel und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern. Am geschädigten Fahrzeug konnten grüne Lackantragungen des Verursacherfahrzeugs festgestellt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch

Körperliche Auseinandersetzung

Nachdem es am späten Freitagabend gegen 23:20 Uhr zunächst im Bereich einer Jugendhaus-Party zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen gekommen sein soll, stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine größere Anzahl von Personen fest. Innerhalb der Gruppe kam es zu weiteren verbalen und körperlichen Streitigkeiten. Nach Einschreiten der Einsatzkräfte ergriff ein Teil der Gruppe die Flucht in Richtung Innenstadt. Nach Hinzuziehung weiterer Polizeistreifen umliegender Polizeireviere kam es zu weiteren Schlägereien auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden. Erst durch Einsatz von Pfefferspray konnten die eingesetzten Beamten die beteiligten Personen trennen und die Lage beruhigen. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und mehrere Platzverweise ausgesprochen und durchgesetzt. Ein Polizeibeamter wurde durch den Einsatz leicht verletzt. Weitere verletzte Personen konnten nicht festgestellt werden. Eventuelle Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

