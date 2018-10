Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Bad Waldsee

Verkehrsunfall - Motorrad kollidiert mit Traktor

Zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Motorrad und ein Traktor beteiligt waren, kam es am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr auf der L 275 am Ortsausgang von Bad Waldsee in Richtung Bad Schussenried. Nach derzeitiger Sachlage fuhr ein Traktor mit Anhänger in Richtung Bad Schussenried. Etwa 200 m nach dem Ortsausgang von Bad Waldsee wollte der Lenker des landwirtschaftlichen Zuges nach links in einen Feldweg einbiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender 56-jähriger Motorradlenker überholte eine sich hinter dem Traktor gebildete Kolonne und kollidierte während des Abbiegevorgangs mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 56-Jährige allein auf dem Krad befindliche Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

Kißlegg

Verkehrsunfall - Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag um 14.15 Uhr auf der L265 in Höhe der Einmündung nach Unterhorgen ereignete. Der 77-jährige Fahrer eines Skoda bog aus Unterhorgen kommend nach links auf die L 265 ein, ohne auf die Vorfahrt des 48-jährigen Motorradfahrers zu achten, der in Richtung Autobahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrer beider Fahrzeuge schwer verletzt und in umliegende Kliniken verbracht wurden. Der Fahrer des Skoda musste zuvor von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Kißlegg aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: Schnurer, EPHK Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/