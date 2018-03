Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Inzigkofen

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in eine Firma in den Buwiesen einzudringen. Vermutlich wurden die Täter dabei gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Es entstand ein Schaden im Bereich einer Zugangstüre von etwa 100 Euro. Personen, die zwischen 22.00 und 06.00 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Ostrach

Auf stehendes Auto aufgefahren

Vermutlich die Situation falsch eingeschätzt hat am Donnerstag gegen 10.00 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer in der Haldenstraße, als er auf den vor ihm stehenden Lkw eines 63-Jährigen prallte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Bad Saulgau

Nach Parkrempler geflüchtet

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Samstagnachmittag vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Kauflandparkplatz geparkten Ford, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern fuhr er anschließend davon. Die Beschädigungen wurden gegen 16.30 Uhr festgestellt. Zeugen, die im Zeitraum davor den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Krauchenwies

Alkoholisiert gegen Brücke gefahren

Deutlich alkoholisiert war ein 54-jähriger Pkw-Lenker, der am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Pfullendorf kommend nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den rechten Brückenrand der Kehlbachbrücke prallte. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab über 1,8 Promille, weshalb die Polizei eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasste. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

