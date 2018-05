Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz -

--

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Mit einem Sachschaden von rund 8000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Straße "Im Grund". Eine 30-jährige Kia-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt und übersah dort aufgrund eines Gebüsches einen auf der Hauptstraße fahrenden Lkw-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Schwenningen

Auffahrunfall

Ein 21-jähriger Seat-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf der K 8213 zwischen Schwenningen und Irndorf auf das Leichtkraftrad eines 17-Jährigen. Der Seat-Fahrer bemerkte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nicht, dass der 17-Jährige auf Höhe der Abfahrt Schneidkapp anhielt, um links abzubiegen. Bei der Kollision stürzte der Leichtkraftfahrer, blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen wurde mit dem Abstreuen der Ölspur beauftragt.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Mittwoch, 19.45 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, in der Georg-Zimmerer-Straße mutwillig einen dort in einer Parkbucht abgestellten Pkw Chevrolet beschädigt. Der Pkw wurde ringsherum, sogar auf dem Dach, mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Fahrlässige Brandstiftung

Nur durch das sofortige Einschreiten einer 33-jährigen Bewohnerin wurde am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Schwabstraße ein größerer Brand verhindert. Die Bewohnerin hatte eine bereits brennende Papiertonne, welche direkt an der Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses stand, festgestellt und mit Wasser gelöscht. Neben dieser Tonne standen zwei weitere gefüllte Papiertonnen, auf die das Feuer bei nicht sofortigem Einschreiten übergegriffen hätte. Im Innern der Mülltonne wurde ein glühender Zigarettenstummel entdeckt. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Sigmaringen-Oberschmeien

Diebstahl

Fünf unbekannte junge Männer entwendeten am Donnerstag gegen 20.00 Uhr in der Storziger Straße ein Ortsschild samt Rahmen. Ein Zeuge beobachtete die betrunkenen Männer, welche einen Bierkasten mit sich trugen, und informierte die Polizei. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt

Ein 52-jähriger Citroen-Fahrer flüchtete am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in der Max-Eyth-Straße, nachdem er beim Ausparken einen anderen Pkw touchiert hatte. Zeugen, die das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen konnten, informierten umgehend die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallverursacher zu Hause an und stellten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab rund 1,8 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst, sein Führerschein wurde einbehalten.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Rund 800 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 13.00 Uhr, in der Bachstraße, als sie mit einem unbekannten Gegenstand eine Schaufensterscheibe einschlugen. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Kratzer 07531/995-1016

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/