Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Vorfahrt missachtet

Einen Schaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11 Uhr in der Hohenzollernstraße an der Einmündung zur Friedrich-List-Straße. Ein 60-jähriger Ford-Fahrer bog von der Friedrich-List-Straße kommend nach links in die bevorrechtigte Hohenzollernstraße ein und übersah das Auto eines von links kommenden, in Richtung B 32 fahrenden 45-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Bad Saulgau

Skateboarder und Auto prallen zusammen

Glück im Unglück hatte ein 25-jähriger Skateboard-Fahrer, als er am Dienstagnachtmittag gegen 15.15 Uhr mit dem Auto eines 48-Jährigen auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes zusammenprallte und sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer fuhr von dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt und erkannte im Bereich eines Unterstellplatzes für Einkaufswagen den 25-Jährigen zu spät, weshalb er mit diesem trotz Vollbremsung zusammenprallte. Der Skatebordfahrer, der das Auto offensichtlich ebenfalls zu spät sah, kam durch die Kollision zu Sturz.

Pfullendorf

Einbruch in Lagerhalle

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Lagerhalle in der Straße "Sedel". Der unbekannte Täter brach in eine Lagerhalle ein und erbeutet aus dieser mehrere hochwertige Maschinen und Gerätschaften, darunter zwei Motorsägen und diverse Messgeräte. Aufgrund der Menge an entwendeten Gerätschaften ist anzunehmen, dass der Täter mit einem Fahrzeug dort gewesen sein muss. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Lagerhalle etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, teilen dies bitte dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, mit.

