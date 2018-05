Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - -- Sigmaringen

Auto macht sich selbständig

Vermutlich weil ein 29-jähriger Fiat-Fahrer am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in der Fidelis-Graf-Straße vergaß, die Feststellbremse zu betätigen und lediglich den ersten Gang einlegt hatte, rollte dessen Pkw rückwärts gegen einen geparkten Mercedes. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Ein Sachschaden von 6.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K 8239 / L 456. Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr auf der K 8239 von Bittelschieß kommend in Richtung Ettisweiler. An der Kreuzung erkannte sie den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Pkw eines 41-Jährigen zu spät und prallte auf dessen Fahrzeugheck. Die durch den Aufprall ineinander verkeilten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst getrennt werden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Donnerstag, 02.30 Uhr auf der L 212 beim Gaisweiler Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Ostrach

Auto beschädigt

Ein unbekannter Täter zertrümmerte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe auf der Fahrerseite eines vor dem Gebäude Europaweg 7 abgestellten Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

