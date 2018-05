Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - -- Sigmaringen

Drogenfund bei Personenkontrolle

Bei drei osteuropäischen Tatverdächtigen im Alter von 25 bis 31 Jahren wurden am Mittwoch gegen 17.30 Uhr bei einer Kontrolle, durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz auf dem Fußweg zwischen Zeppelinstraße und Konviktstraße bei jedem mehrere Beutel mit Marihuana aufgefunden. Die Männer haben sich nun wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel zu verantworten.

Sigmaringen

Ladendieb erwischt

Ein 23-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 18.45 Uhr vom Ladendetektiv beobachtet, wie er in einem Kaufhaus in der Georg-Zimmerer-Straße einen Kopfhörer und ein Kabel einsteckte und anschließend die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Der Tatverdächtige wurde vom Ladendetektiv festgehalten und der Polizei übergeben. Er wird wegen Ladendiebstahls angezeigt.

Bad Saulgau

Hausfriedensbruch

Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren wurden am Mittwoch gegen 23.15 Uhr von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter im Außenbecken des Thermalbades badend angetroffen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Jugendlichen wurden nach der Kontrolle in die Obhut der Eltern übergeben. Gegen sie wird nun wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Bad Saulgau

Zaun und Briefkasten mit Farbe beschmiert

Ein unbekannter Täter bestrich über das Pfingstwochenende zwei außen angebrachte Briefkästen, ein Hinweisschild und das Schloss der Gartentüre eines Gebäudes in der Paradiesstraße mit blauer und grüner Farbe. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des Kindergartens St. Franziskus etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Meßkirch

Auffahrunfall

Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin erkannte am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr in der Mengener Straße auf Höhe Industriestraße den Lkw eines vor ihr, wegen einer Bedarfsampel, abbremsenden 53-Jährigen zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

Mayer

Tel. 07531/995-1014

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531/995-1012 E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/