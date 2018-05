Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Auffahrunfall

Ein in der Reutlinger Straße, in Richtung Trochtelfingen fahrender 45-jähriger Autofahrer erkannte am Montag gegen 12.15 Uhr den Pkw einer am Fußgängerüberweg anhaltenden Frau zu spät und prallte auf deren Fahrzeugheck. Die schwangere Fahrerin begab sie sich vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Meßkirch

Gasflaschen und Leergut entwendet

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag bis Montag in das Außengelände eines Geschäfts in der Bahnhofstraße ein und entwendeten dort elf leere Gaspfandflaschen und mehrere Kisten Leergut. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des umzäunten Außengeländes etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu melden.

Pfullendorf

Mähfahrzeug prallt gegen Pkw

Bei Mäharbeiten am Montag gegen 14.45 Uhr entlang der L 286, zwischen Mottschieß und Habsthal setzte der Lenker eines Unimog mit seinem Fahrzeug einige Meter zurück. Hierbei übersah er den Pkw eines hinter ihm stehenden 31-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Mengen

Diebstahl von Baugerät

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 09. Mai bis vergangenen Samstag einen Vibrationsstampfer der Marke Wacker, Typ BS60-2, der auf einer Baustelle in der Bussenstraße, neben dem Carport abgestellt war entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der dortigen Baustelle etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu der entwendeten Baumaschine geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu melden.

