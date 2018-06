Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen -

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Industriestraße in Jungnau gewaltsam in eine Firma einzudringen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Sigmaringen

Pkw beschossen

Vermutlich mit einem Luftgewehr wurde im Zeitraum von 31.05.2018, 12.00 Uhr, bis 09.06.2018, 17.00 Uhr, auf einen Ford, welcher auf dem Parkplatz des Modellbaucenters in der Maximilian-Haller-Straße abgestellt war, geschossen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Stetten am kalten Markt

Diebstahl aus Kfz

Am vergangenen Wochenende schlug ein unbekannter Täter auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße die Scheibe der Fahrertür eines Fiat- Kleintransportes ein, entwendete aus dem Inneren einen Feuerlöscher und aus dem Motorraum die eingebaute 12 V Batterie. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/815, in Verbindung zu setzen.

Ostrach

Diebstahl

Bargeld erbeutete ein unbekannter Täter am Freitag zwischen 08.30 Uhr und 18.30 Uhr in einem Getränkemarkt in der Schillerstraße. Der Unbekannte drang unbemerkt zu den Öffnungszeiten in den Büroraum ein, während eine Mitarbeiterin sich im Verkaufsraum aufhielt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Arbeitsunfall

Schwer verletzt wurde ein 47-jähriger Bauarbeiter mit dem Rettungshubschrauber am Montag gegen 14 Uhr ins Krankenhaus geflogen, nachdem er aus fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt war. Der Mann war an einer Baustelle in der Dr.Josef-Drescher-Straße damit beschäftigt, das Gerüst abzubauen. Bislang ist noch unklar, wie es zu diesem Sturz kam.

Pfullendorf

Unfallflucht

Rund 4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Zeit von Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, in der Straße "Am Pfarröschle". Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Skoda und verließ, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, die Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

