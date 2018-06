Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen -

Gammertingen

Unfallflucht

Ein 51-jähriger Dacia-Fahrer kam am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Reutlinger Straße vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin die den Unfall beobachtet hatte gab Hinweise zum Verursacher, der daraufhin von Polizeibeamten ermittelt werden konnte. Die Beamten trafen den Mann deutlich alkoholisiert zu Hause an, weshalb sie die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und seinen Führerschein sicherstellten. Sein Auto stand in einem stark demolierten Zustand auf einem Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 4000 Euro. Zudem wird der Unfallverursacher verdächtigt, bereits zuvor in einer Kurve zwischen Gammertingen und Harthausen von der Fahrbahn abgekommen zu sein und einen Weidezaun sowie Leitplanken beschädigt zu haben.

Bad Saulgau

Exhibitionist

Ein unbekannter Täter entblößte sich am Dienstag gegen 07.30 Uhr auf dem Sießener Fußweg auf Höhe der Berufsschule vor zwei Frauen und rannte danach in Richtung Krauchenwies davon. Laut den Frauen handelte es sich vermutlich um einen Nordafrikaner, etwa 16 bis 18 Jahre alt und 170 cm groß, schlanke Statur, dunkle kinnlange gewellte Haare; er trug eine hellgraue gestrickte Mütze, ein dunkelblaues T-Shirt und eine schwarze, knielange Sporthose. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Mengen

Fehlalarm

Angebranntes Essen löste den Alarm eines Rauchmelders am Dienstag gegen 12.45 Uhr in der Hauptstraße im dortigen Seniorenzentrum aus. Die Feuerwehr Mengen war mit 14 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort, konnte jedoch gleich wieder abrücken, da kein Feuer ausgebrochen war.

Bad Saulgau

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Dienstag, 21.45 Uhr, bis Mittwoch, 02.00 Uhr, ein vor einem Gasthaus in der Schützenstraße abgestelltes und abgeschlossenes schwarzes Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Hettingen

Verkehrsunfall

Eine 37-jährige VW-Fahrerin kam am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Gammertinger Straße in einer Rechtskurve leicht auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Die Autofahrerin war auf der K 8201 von Inneringen in Fahrtrichtung Trochtelfingen unterwegs. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Sigmaringen

Handydiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr ein silbernes Handy der Marke Samsung, Modell Alpha, das im Freibad auf der Liegewiese von seiner Besitzerin während des Badens unbeaufsichtigt zurückgelassen worden war. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Mobiltelefons geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Ein verletzter Verkehrsteilnehmer, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 14.00 Uhr auf der L 456 Höhe Krauchenwies. Vermutlich aus Unachtsamkeit war ein 68-jähriger Fiat-Lenker auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW-Caddy aufgefahren. Der 24-jährige Beifahrer im VW erlitt dabei leichte Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Caddy gegen einen davorstehenden Passat aufgeschoben.

