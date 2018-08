Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Unfallflucht

Die Polizei Stetten bittet um Hinweise zu einem unbekannten Autofahrer, der im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochvormittag auf der L 218 ein Verkehrszeichen beschädigte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der unbekannte Autolenker war auf der L 218 von Stetten kommend in Richtung Schwenningen unterwegs, geriet in der Linkskurve an der Abzweigung zur K 8211 vermutlich in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Vorfahrtsschild. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile und Farbantragungen sichergestellt werden, die darauf hinweisen, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Audi A3, Farbe Orange, handelt. Hinweise an die Polizei Stetten a.k.M. unter Tel. 07573-815.

Sigmaringen

Drogen gefunden

Bei einer Kontrolle eines 26-jährigen Mannes aus Gambia im Bereich des Bahnhofs stellten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 17.00 Uhr eine Kleinmenge Marihuana sicher. Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Sigmaringen

Autos kollidieren

3000 Euro Sachschaden an zwei Pkw ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag gegen 08.30 Uhr in der Gorheimer Allee. Eine 31-jährige Citroen-Fahrerin hatte zu spät bemerkt, dass eine vor ihr fahrende 61-jährige Renault-Lenkerin zum Linksabbiegen verlangsamte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wollte sie an der bereits Abbiegenden links vorbei fahren und stieß mit ihrer vorderen rechten Fahrzeugecke gegen die Fahrertür des Renault. Die beiden Lenkerinnen blieben unverletzt.

Ostrach

Von Hund verletzt

Eine 15-jährige Jugendliche ist beim Zustellen einer Zeitung am Donnerstag gegen 07.45 Uhr in Waldbeuren von einem Hund gebissen worden. Die Jugendliche hatte das Grundstück betreten, um zum Briefkasten zu gelangen, als der Hund auf sie zugelaufen kam, an ihr hochsprang und sie in den Rücken biss. Dabei erlitt sie eine etwa 15 cm lange Schürfwunde. Gegen den Besitzer des Tieres wird Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Mengen

Gefährlich überholt - Zeugenaufruf

Die Polizei Mengen sucht derzeit nach einem bislang unbekannten Pkw-Lenker, der bei einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstag gegen 07.45 Uhr auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen gefährdet worden ist. Ein 90-jähriger Toyotafahrer wollte in einer unübersichtlichen, langgezogenen Linkskurve einen Lkw überholen, der in Richtung Rulfingen unterwegs war. Als er sich in Höhe des Fahrerhauses des Lkw befand, erkannte der Toyotafahrer einen entgegenkommenden Pkw und lenkte unmittelbar nach rechts auf den rechten Fahrstreifen, um so einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite seines Pkw den Lkw. Beide Fahrzeuglenker konnten in der Folge gefahrlos am rechten Fahrbahnrand anhalten. Die Polizei bittet den entgegenkommenden Pkw-Lenker sich unter Tel. 07572-5071 zu melden.

Pfullendorf

Frau in psychischem Ausnahmezustand

Ein Polizist ist am Donnerstag gegen 10.00 Uhr in der Hauptstraße im Einsatz verletzt worden. Die Beamten waren zuvor alarmiert worden, weil eine 24-jährige Frau in der Innenstadt vor einem Geschäft eine Auseinandersetzung mit einer Bekannten hatte und diese laut Zeugenaussagen auch angegriffen haben soll. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wehrte sich die Frau massiv und bedrohte die Beamten, so dass sie am Boden fixiert werden musste. Aufgrund ihres psychischen Zustands forderten die Polizisten einen Rettungswagen an, um die Frau in eine Klinik zu bringen. Beim Transport in den RTW spuckte sie einen der Beamten an und leistete körperlichen Widerstand, dabei verletzte sich der Polizist leicht am Arm. Ein Arzt verfügte schließlich die Unterbringung der Frau in einer Spezialklinik. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Bad Saulgau

Diebstahl in Baumarkt

Ein 28-jähriger Mann wird wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen angezeigt, nachdem er vom Detektiv eines Baumarkts am Donnerstagvormittag auf frischer Tat ertappt worden war. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er in der Baustoffabteilung Fugendichtbänder, die er zuvor aus dem Regal entnommen hatte, unter dem Zaun hindurchschob. Als er den Kassenbereich passierte, um die Ware von außen in seinen Pkw zu verladen, sprach ihn der Ladendetektiv darauf an. Der 28-Jährige räumte ein, seit ca. zwei Monaten regelmäßig Gegenstände im Baumarkt entwendet zu haben, da er sie für die Renovierung seines Hauses benötige.

