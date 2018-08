Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Neufra

Einbruchversuch

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montag gegen 13.30 Uhr in der Ferdinand-Häusler-Straße versucht, in ein Wohngebäude einzusteigen. Einer der Täter gelangte über ein Fenster in das Gebäude, traf dabei jedoch auf den anwesenden Hausbesitzer und ergriff gemeinsam mit seinem Mittäter die Flucht in Richtung Bergstraße.

Beschreibung der Täter:

1. Täter: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlank, ca. 185 cm groß, kurze braune Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer Bundeswehrtarnhose, grau/blaue Turn/-Trekkingschuhe.

2. Täter: männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, stabile Figur mit deutlichem Bauchansatz, schwarze, kurze gelockte Haare, südländisches/ osteuropäisches Erscheinungsbild, weiß-grau karierte Bermudashorts und weiß-graues T-Shirt, blaue Sportschuhe mit weißer Sohle.

Hinweise an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687.

Sigmaringen

Einbruch in Bürogebäude

Auf noch unbekannte Art und Weise ist am vergangenen Wochenende ein unbekannter Täter in den Bürobereich einer Firma in Jungnau eingedrungen und hat versucht, mittels Geißfuß die Tür zu einem Büro aufzuhebeln. Die Tür wurde erheblich beschädigt, hielt jedoch stand. Ohne Beute machte sich der Einbrecher wieder aus dem Staub, der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, entgegen.

Sigmaringendorf

Widerstand gegen Beamte

Erheblichen Widerstand leistete am Dienstag gegen 0.45 Uhr ein 25-jähriger Mann aus Guinea, der von einer Polizeistreife in betrunkenem Zustand auf der B 32 aufgegriffen wurde. Da der Mann stark schwankte, nicht mehr geradeaus gehen konnte und so eine Gefährdung im Straßenverkehr darstellte, wollte die Streife ihn zur LEA Sigmaringen bringen. Der Asylbewerber war nicht damit einverstanden und wollte auf der Straße weitergehen. Schließlich griff er auch die eingesetzten Beamten an und musste auf dem Boden mit Handschließen gefesselt werden. Auf der Fahrt zur Dienststelle wurden die Polizisten durch den Beschuldigten mehrmals mit Kraftausdrücken beleidigt. Er setzte sich bis zum Eintreffen auf der Dienststelle weiter zur Wehr und gab schließlich vor, dass es ihm gesundheitlich schlecht gehe. Nachdem ein RTW hinzugerufen wurde, trat er weiter nach den Beamten und beleidigte diese fortlaufend. Nach dem Eintreffen des RTW beruhigte sich der Mann wieder und konnte nach einiger Zeit in die LEA gebracht werden.

Sigmaringen

Scheibe eingeworfen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag, 21.00 Uhr bis Dienstag, 06.00 Uhr, eine Fensterscheibe eines Discounters in den Burgwiesen mit einem Stein eingeworfen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Meßkirch

Verkaufswagen aufgebrochen

Ein auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Kapellenstraße abgestellter Verkaufswagen ist im Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 06.00 Uhr, von Unbekannten aufgebrochen worden. Gestohlen oder durchwühlt wurde nichts, da die Täter vermutlich bei der Tat gestört wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pfullendorf unter Tel. 07552 2016-0 entgegen.

Mengen

Lkw streift Unterführung

15.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls am Montag gegen 11.00 Uhr auf der B 32 im Bereich "Niederbol". Ein Lkw-Lenker war in Fahrtrichtung Donaustraße unterwegs und wollte an der Straßenunterführung der B 32 die Unterführung passieren. Dabei beachtete er nicht das Verkehrszeichen, auf dem die Durchfahrtshöhe von 2,90 Meter angezeigt wird. Beim Einfahren in die Straßenunterführung touchierte er mit der Kabine seines auf der Lkw-Pritsche transportierten neuwertigen Baggers die Betondecke der Unterführung. Dadurch wurde die Kabine des Baggers geknickt und total beschädigt. Des Weiteren wurde die Pritsche des Lkw aus der Führung gerissen und verbogen. Der ortsunkundige Lkw-Lenker fuhr entsprechend der Wegweisung seines Navigationssystems und hatte das Verbotsschild offensichtlich übersehen.

Ostrach

Radfahrer betrunken unterwegs

Während einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 23.30 Uhr stoppten die Polizisten in der Hauptstraße einen Radfahrer, der in Schlangenlinien und ohne ausreichende Beleuchtung am Kontrollpunkt vorbeifuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst und eine Anzeige erstattet.

