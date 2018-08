Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Platzverweis ignoriert

Während einer Kontrollaktion im Prinzengarten gelangte am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein 22-jähriger Mann zur Anzeige, der einen bereits dreimal erteilten Platzverweis der Polizisten ignorierte und stattdessen vor den Beamten und Passanten im Park urinierte.

Sigmaringen

Diebstahl in Wohnhaus

Eine Überraschung der eher unangenehmen Art erlebte ein 65-jähriger Mann am Dienstag gegen 13.45 Uhr, als er den Keller seines Wohnhauses in der Schützenstraße betrat. Dort traf er auf einen ihm völlig unbekannten Schwarzafrikaner, der als er vom Bewohner angesprochen wurde, Wasser verlangte und kurz darauf aus dem Keller in Richtung Hornsteiner Straße flüchtete. Bei der Überprüfung stellte der Hausbewohner fest, dass zwei Stangen Zigaretten entwendet worden waren. Der Täter wird beschrieben als ca.185 cm groß, auffallend schlank bis dürr, schwarzhäutig und mit einer Kraushaar-Frisur. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen langen Hose. Wer den Mann rund um den Tatort beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571 104-0, zu melden.

Sigmaringen

Scheibe eingeschlagen

Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstag gegen 10.00 Uhr die Scheibe einer Luke einer Apotheke in der Antonstraße eingeschlagen. Der Mann war offenbar wütend, dass die Apotheke geschlossen war, da er seine Drogenersatzmedikamente abholen wollte. Er wurde von einem Zeugen bei der Tat beobachtet, eine Polizeistreife konnte den 27-Jährigen noch vor Ort antreffen. Er wird wegen des Tatverdachts der Sachbeschädigung angezeigt.

Gammertingen

Lkw beschädigt Gartenmauer

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker hat in der Nacht auf Dienstag die Gartenmauer eines Eckgrundstücks in der Schelmgartenstraße erheblich beschädigt. Anwohner haben gegen 05.00 Uhr ein lautes Geräusch gehört. Das Grundstück liegt an einer Umleitungsstrecke, auf der momentan viele Fahrzeuge an der Gartenmauer vorbeifahren. Zwei Fahrzeugteile eines LKW konnten an der Unfallstelle gesichert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921680, zu wenden.

Pfullendorf

Kollision an Einmündung

6000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis einer Kollision zweier Pkw am Dienstag gegen 16.00 Uhr im Bereich der Einmündung Heiligenberger Straße/Mühlesteigle. Eine 24-jährige Renault-Lenkerin war auf dem Mühlesteigle bergabwärts unterwegs und wollte an der Einmündung in die Heiligenberger Straße nach links in Richtung Denkingen abbiegen. Hierbei nahm sie einen von links kommenden, in Richtung Stadtmitte fahrenden 57-jährigen Renault-Fahrer wahr. Die 24-Jährige schaute dann nochmals nach dem Verkehr und bog nach links ab, da sie davon ausging, dass der bevorrechtigte Renault-Lenker die Einmündung bereits passiert hatte. Dies war jedoch nicht der Fall und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

