Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringendorf

Kennzeichen gestohlen

Um Zeugenhinweise zu einem Kennzeichendiebstahl am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße bittet die Polizei Sigmaringen. Ein Motorradfahrer hatte seine Kawasaki auf dem Parkplatz eines Imbissladens abgestellt, um Essen zu holen. Als der Kradfahrer zurückkam, bemerkte er das Fehlen des Kennzeichens, das er wegen eines früheren Verlusts extra sicher am Krad fixiert hatte. Der Dieb hatte den Bügel weggebogen, anschließend den Kunststoffrahmen der Halterung weggerissen und das Kennzeichen entwendet. Durch den Diebstahl des Kennzeichens wird eine Neuzulassung fällig, die rund 200 Euro kostet. Hinweise zum Täter sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Fehlalarm

Ein Brandalarm in einer Bank am Leopoldplatz, der am Mittwoch gegen 12.10 Uhr ausgelöst worden war, stellte sich schlussendlich als Fehlalarm heraus. Nach dem Alarm war das gesamte Gebäude geräumt worden, die Beschäftigten hatten sich alle in der gefahrenfreien Zone auf dem Leopoldplatz gesammelt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Ursache für den Fehlalarm waren Arbeiten an einem Rauchmelder, der durch Bohrstaub Alarm ausgelöst hatte.

Sigmaringen

Einbruch in Wohnung

Unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in eine Wohnung in der Fürst-Wilhelm-Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über eine offen stehende Außentür Zutritt in das Gebäude und hebelten anschließend gewaltsam die Wohnungstür auf. Dabei fiel im Flur ein großer Gegenstand in unmittelbarer Nähe der Tür um. Offenbar dadurch aufgeschreckt, betrat der Täter die Wohnung nicht und flüchtete stattdessen. Durch die angesetzten Hebel wurden das Schließblech und der Türrahmen beschädigt, wobei Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Bad Saulgau

Zeche nicht bezahlt

Wegen des Tatverdachts des Betrugs ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen zwei bislang unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, die am Mittwochabend aus einer Gaststätte in der Blauwstraße flüchteten, ohne vorher die Rechnung zu bezahlen. Die Gäste hatten für fast 50 Euro getrunken und gegessen und waren nach dem Mahl plötzlich verschwunden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Nachdem er in der Herbertinger Straße am heutigen Donnerstag gegen 06.15 Uhr zwei Verkehrsschilder beschädigt hatte, ist ein 37-jähriger Opellenker von der Unfallstelle geflüchtet, ohne den Vorfall zu melden. Der Mann war vom Grundstück der ARAL-Tankstelle in die Herbertinger Straße eingebogen und fuhr über eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er die dortigen Verkehrszeichen. Der Mann wurde von einer Zeugin darauf aufmerksam gemacht, stieg aus und versuchte, die umgeknickten Standpfosten der Verkehrszeichen wieder gerade zu biegen. Dann setzte er seine Fahrt fort, konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden. Sowohl die Verkehrszeichen, als auch die Standpfosten weisen nicht unerhebliche Beschädigungen auf.

Herbertingen

Diebstahl und Körperverletzung

Ein 29-jähriger Mann wird wegen des Tatverdachts der Körperverletzung und des Diebstahls angezeigt, nachdem er am heutigen Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Hauptstraße einen 23-jährigen Mann verletzt und bestohlen haben soll. Die beiden Männer waren zuvor aus nichtigen Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf der 29-Jährige den 23-Jährigen zu Boden gestoßen haben soll. Anschließend soll er auf den am Boden liegenden Kontrahenten eingeschlagen haben. Dabei fiel das Smartphone des Opfers aus dessen Hosentasche und wurde vom Tatverdächtigen mitgenommen.

Bad Saulgau

Gefährliche Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen einen 18-jährigen Mann, der bei einem Streit am Mittwoch gegen 20.00 Uhr zwei Personen verletzt haben soll. Der 18-Jährige traf bei einem Parkplatz in der Fuchsgasse auf seine ehemalige Freundin, die in Begleitung eines 15-jährigen Jugendlichen und weiterer Bekannter war. Aus Eifersucht soll der Mann daraufhin mit Fäusten auf den 15-Jährigen eingeschlagen und diesen im Gesicht verletzt haben. Bei dem Schlag traf er auch seine ehemalige Freundin im Halsbereich, so dass diese leichte Verletzungen erlitt. Zwei unbeteiligte, zufällig anwesende Männer im Alter von 55 und 23 Jahren, wollten den Streit schlichten und den 18-Jährigen von weiteren Schlägen abhalten. Plötzlich habe dieser laut Zeugenaussagen einen spitzen Gegenstand gezogen und dem 55-jährigen Mann eine Schürfwunde am Hals zugefügt, danach flüchtete er vom Tatort. Der durch Faustschläge verletzte 15-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Pfullendorf

Scheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr ein in der Straße zum Eichberg geparktes Wohnmobil beschädigt, indem er die Beifahrerscheibe einschlug. Hinweise zum Täter sind an die Polizei Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, erbeten.

