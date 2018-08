Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Brandalarm

Brandalarm gab es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Bildungs-und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzierung. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder in einer Küche aufgrund einer überhitzten Herdplatte ausgelöst hatte. Die Feuerwehr Sigmaringen war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Sigmaringen

Fenster beschädigt

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwoch, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.30 Uhr, in der Langenenslinger Straße eine Badezimmerfensterscheibe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingeworfen. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Fund unterschlagen

Mehrere hundert Euro sowie Ausweisdokumente und EC-Karten sind die Beute eines unbekannten Täters, der am Mittwoch gegen 15.00 Uhr eine Tragetüte mit einer darin befindlichen Geldbörse mitgenommen hat. Eine 67-jährige Frau hatte die Tragetüte nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Georg-Zimmerer-Straße am Einkaufskorb hängen lassen. Bei einer sofortigen Nachschau war die Tüte bereits weg. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringendorf

Dach beschädigt

Ein 69-jähriger Mann wird wegen des Tatverdachts der Sachbeschädigung angezeigt. Er soll einer 60-jährigen Frau nachgestellt haben und zum wiederholten Male das Haus der Betroffenen beschädigt haben, die jüngste Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr. Dazu soll der Verdächtige eine Präzisionsschleuder benutzt und damit Steine auf das Dach der Frau in Sigmaringendorf geschleudert haben, so dass mehrere Dachziegel zu Bruch gingen. Die Höhe des Schadens wird derzeit ermittelt.

Neufra

Verkehrsschild beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstagmorgen auf der K 8206 ein Verkehrsschild beschädigt und sich danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht. Der Lenker kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit vor der Einmündung der K 8206 in die L 448 in der Rechtskurve ins Schleudern und fuhr im Anschluss gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. An der Unfallstelle konnten Kunststoffteile eines Radkastens aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921 687, in Verbindung zu setzen.

Sauldorf

Holz gestohlen

Offenbar an den bevorstehenden Winter hat ein unbekannter Täter gedacht, der im Gewann Soppen im Verlauf des Donnerstags sechs Festmeter Holz gestohlen hat. Bei dem Laubholz handelt es sich um Mischholz aus Buchen- Ahorn und Eschenholz, es war auf etwa einen Meter Länge gesägt. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 400 Euro. Für den Abtransport wurde eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger benutzt. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838, erbeten.

Bad Saulgau

Unfall im Stau

Eine leicht verletzte Person und 11.500 Euro Sachschaden an drei Pkw ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B 32. Eine 39-jährige Citröen-Fahrerin hatte aus Richtung Herbertingen kommend am Kreisverkehr im Bereich des Ortseingangs einen Rückstau übersehen und war auf einen Opel aufgefahren. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Audi geschoben. Die 57-jährige Fahrerin des Opel erlitt bei dem Unfall ein Schleudertrauma.

Pfullendorf

Auffahrunfall

5000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag gegen 17.00 Uhr bei einem Unfall in der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Ein 18-jähriger Mini-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit in Höhe des Busbahnhofs auf einen verkehrsbedingt anhaltenden 39-jährigen Toyota-Lenker auf. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

