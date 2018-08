Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt

Wegen versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Mann aus Tunesien, der gemeinsam mit zwei noch unbekannten Personen am Sonntag gegen 01.45 Uhr versucht haben soll, gewaltsam in einen Drogeriemarkt in der Moosheimer Straße einzusteigen. Ein Zeuge hatte die drei Männer beobachtet, als diese mit einem Gegenstand eine Scheibe des Gebäudes einwarfen. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der 29-jährige Tatverdächtige in der Nähe der Stadtwerke angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bad Saulgau

Opferstock aufgebrochen

Ein 55-jähriger Mann wird wegen eines Opferstockaufbruchs in der Portiuncula-Kapelle im Franziskusgarten im Kloster Sießen angezeigt. Der wegen ähnlicher Fälle polizeibekannte Tatverdächtige betrat am Samstag gegen 12.45 die Kapelle und hebelte mit einem bislang noch nicht bekannten Werkzeug das Vorhängeschloss auf, konnte jedoch von Polizeibeamten im Nachhinein ermittelt werden.

Meßkirch

Einbruch in Gaststätte

Einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter, die am Samstag zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen sind. Auf welchem Weg die Einbrecher in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Bargeld befand sich in einem Tresor, den die Täter aus den Räumlichkeiten des Lokals mitnahmen. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, den Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575 2838 zu informieren.

Sigmaringen

Kollision im Kreisverkehr

6000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 05.45 Uhr auf der B 32 im Kreisverkehr Nollhof. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer war aus Richtung Albstadt kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte übersehen, dass sich eine 36-jährige bevorrechtigte Toyota-Lenkerin näherte, die den Kreisverkehr in Richtung Sigmaringen/Laiz verlassen wollte. Der Lkw und der Pkw kollidierten seitlich, dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Sigmaringen

Unfallflucht

Als eine 51-jährige Frau am Samstag gegen 11.30 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Friedrich-List-Straße abgestellten Mercedes zurückkehrte, entdeckte sie, dass ihr Wagen im Bereich der vorderen Stoßstange stark beschädigt war. Offenbar war ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und ist danach einfach weitergefahren. Die Höhe des Schadens beträft rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Körperverletzung

Vermutlich aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten kam es am Sonntag gegen 01.15 Uhr bei einem Gebäude der Landeserstaufnahmestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann aus Togo und einer 32-jährigen Frau aus Nigeria. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 18-Jährige die Frau zuerst am Hals gepackt und dann gegen einen Baum gestoßen haben. In Hierbei erlitt sie Verletzungen am Hinterkopf und musste schließlich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Bei den anschließenden Maßnahmen durch den Sicherheitsdienst leistete der 18-jährige Tatverdächtige Widerstand und beleidigte und attackierte die Sicherheitsmitarbeiter. Er musste daher auf richterliche Anordnung bis zum Morgen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Sigmaringen

Räder abmontiert

Acht Räder von zwei fabrikneuen Audi A 4 haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Laizer Straße abmontiert. Die Fahrzeuge wurden anschließend auf mitgebrachte Vierkanthölzer gestellt. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand nicht, der Wert der Räder beträgt rund 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet

Fünf Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag gegen 11.00 Uhr auf der L 277 zwischen Gutenstein und Diethfurt. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der Langenharter Straße geradeaus über die Kreuzung der L 277 fahren und übersah dabei einen von rechts kommenden bevorrechtigten 43-jährigen Ford-Lenker. Bei der anschließenden Kollision der Fahrzeuge wurden vier Insassen im Ford und der Lenker des Skoda leicht verletzt, an den Pkw entstand jeweils ein Sachschaden von rund 8000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste abtransportiert.

Mengen

Betrug im Internet

Opfer von Internetbetrügern wurde ein 24-jähriger Mann, der vor zwei Wochen auf einer Verkaufsplattform im Internet eine Foto-Drohne im Wert von rund 360 Euro bestellte und das Geld vorab auf ein Konto überwies. Wie sich nun herausstellte, wurde das Verkäuferkonto von unbekannten Tätern für Betrugsdelikte genutzt. Eine Lieferung der gekauften Drohne erfolgte nicht, der Account wurde nach der Transaktion gelöscht.

