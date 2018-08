Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Unfall - Zeugenaufruf

Um den Hergang eines Unfalls am Samstag gegen 13.30 Uhr im Bereich Zeltengasse/Herbertinger Straße aufklären zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 58-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Zeltengasse unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zur Herbertinger Straße nach links auf den Gehweg fahren, um die Herbertinger Straße in Richtung Aral-Tankstelle zu überqueren. Zeitgleich wollte eine 14-jährige Radfahrerin von der Herbertinger Straße in die Zeltengasse abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß der Radfahrer. Beide stürzten und verletzten sich leicht, der 58-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Da der Unfall erst im Nachhinein bei der Polizei gemeldet wurde und der Hergang von den Beteiligten unterschiedlich beschrieben wird, konnte bislang nicht ermittelt werden, wer den Unfall verursacht hat. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07581 482-0 bei der Polizei Bad Saulgau zu melden.

Beuron

Fahrradsturz

Prellungen und Abschürfungen erlitt eine 51-jährige Frau am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad auf dem Donauradweg. Die Frau war von Beuron kommend in Richtung Friedingen unterwegs und kam aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Sie musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Beuron

Streifunfall

Glücklicherweise keine Verletzten aber Sachschaden von rund 5000 Euro an zwei Pkw ist die Folge eines Unfalls im Begegnungsverkehr am Montag gegen 16.00 Uhr auf der L 277 zwischen Hausen und Thiergarten. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort ist davon auszugehen, dass ein 64-jähriger Kia-Fahrer, der von Hausen kommend in Richtung Thiergarten unterwegs war, aus unbekannten Gründen zu weit auf die Gegenspur geriet und dort mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Landrover-Fahrer seitlich zusammenstieß. Beide Fahrzeuglenker machen bislang unterschiedliche Angaben zum Hergang.

Meßkirch

Jugendlicher total betrunken

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr völlig betrunken im Hofgarten von Polizeibeamten aufgegriffen. Er hatte dort zuvor Passanten angepöbelt und sich aggressiv verhalten. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Liebeskummer litt und deshalb große Mengen Alkohol getrunken hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Der 16-Jährige wurde von den Beamten zur Ausnüchterung nach Hause gebracht und den Erziehungsberechtigten übergeben.

Neufra

Auffahrunfall

8000 Euro Sachschaden an einem Motorrad und einem Pkw sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf der L 448 im Bereich Freudenweiler. Mehrere Fahrzeuge hatten kurz nach dem Ortsausgang Neufra verkehrsbedingt in Richtung Freudenweiler die Geschwindigkeit stark reduzieren müssen, dies bemerkte ein nachfolgender 18-jähriger Kradlenker zu spät und fuhr beinahe ungebremst auf einen vor ihm fahrenden BMW auf. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Sigmaringendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr in der Walkestraße gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat sich danach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 700 Euro zu kümmern. Eine Anwohnerin hatte einen lauten Knall gehört und konnte noch einen weißen Kleinwagen schnell davonfahren sehen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Unfall beim Rückwärtsfahren

4500 Euro Sachschaden ist die Folge eines unachtsamen Fahrmanövers am Dienstag gegen 17.00 Uhr in der Straße "In den Burgwiesen". Ein 52-jähriger Audi-Lenker fuhr vom Parkplatz eines Restaurants rückwärts auf die Straße und übersah dabei eine herannahende 35-jährige Mercedes-Lenkerin. Die Fahrzeuge kollidierten, dabei blieben die Insassen unverletzt.

Sigmaringen

Kennzeichendiebstahl

Die Kennzeichen eines "In den Burgwiesen" beim Parkplatz am Bootshaus abgestellten Toyota-Yaris hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 16.30 und 18.00 Uhr fachmännisch entfernt und gestohlen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sauldorf

Wildunfall

2000 Euro Sachschaden entstanden am heutigen Mittwoch gegen 06.45 Uhr bei einem Wildunfall auf der K 8216 in Höhe Wald. Eine 55-jährige Golf-Lenkerin erfasste etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Sentenhart ein Reh, das von rechts auf die Fahrbahn lief. Das Tier verendete bei dem Unfall.

Mengen

Enkeltrickbetrüger erbeuten hohe Geldsumme

Mit dem sogenannten "Enkeltrick" haben unbekannte Täter eine 74-jährige Frau in Mengen um 45.000 Euro betrogen. Die Seniorin war am vergangenen Freitag von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als ihre Nichte ausgab und um Geld für einen angeblichen Hauskauf bat. Die 74-Jährige, die der Überzeugung war, tatsächlich von ihrer Nichte angerufen worden zu sein, hob das Geld vom Sparbuch ab und ging nach Hause. Dort wurde sie erneut von der falschen Nichte angerufen. Die Frau teilte ihr mit, dass sie eine Bekannte vorbeischicken würde, um die 45.000 Euro Bargeld abzuholen. Kurz darauf stand eine unbekannte Frau vor der Tür und nahm den Umschlag mit dem Geld in Empfang. Nach der Übergabe kamen der Seniorin Zweifel und sie kontaktierte ihre tatsächliche Nichte, die von dem Vorgang nichts wusste. Zu diesem Zeitpunkt war die Abholerin des Geldes mit ihrer Beute bereits geflüchtet.

Die Abholerin wird beschrieben als: 170 cm groß, 50-60 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare, kein hörbarer Akzent, südosteuropäisches Aussehen.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand nicht selbst am Telefon mit Namen vorstellt

- Legen Sie einfach auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

