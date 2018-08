Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Rasenmäher entwendet

Wie jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende einen Rasenmähroboter der Marke Husqvarna im Wert von 800 Euro von einem Firmengrundstück in der Burladinger Straße entwendet. Zusätzlich nahm der Täter auch noch die Ladestation und etwa 60 Meter Begrenzungskabel mit. Das Gelände ist durch einen Zaun sowie ein verschließbares Schiebetor gesichert. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, erbeten.

Sigmaringen

Diebstahl in Tankstelle

Auf Schokolade und Tabak hatten es am Mittwoch gegen 10.45 Uhr zwei bislang unbekannte Diebe in einer Tankstelle in der Mühlbergstraße abgesehen. Einer der Männer ging zielgerichtet an den Verkaufstresen und entwendete aus der dortigen Auslage mehrere Tafeln Schokolade. Der zweite Täter nahm kurze Zeit später ein Zigarettenset im Wert von rund 25 Euro aus der Auslage an sich. Danach verließen beide das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Der Kassierer war während dieser Zeit kurzzeitig nicht im Verkaufsraum.

Beschreibung:

Erster Täter: männlich, 20 - 30 Jahre, dunkler Teint, schwarze kurze Haare, Bart, bekleidet mit dunkler Hose, schwarzem T-Shirt; Sonnenbrille, trug eine schwarze Umhängetasche

Täter 2: männlich, 20 - 30 Jahre, schwarze kurze Haare, Vollbart, blaue Jeans, helles T-Shirt, schwarze Schuhe, trug schwarze Umhängetasche und schwarzen Rucksack

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Meßkirch

Pkw kollidieren

4000 Euro Sachschaden an zwei Pkw entstanden bei einem Unfall am Mittwoch gegen 19.00 Uhr im Bereich der Einmündung Ziegelbühlstraße/Westenbergstraße. Eine 63-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Westenbergstraße nach rechts in die Ziegelbühlstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, bevorrechtigten 17-jährigen Skoda-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Meßkirch

Einbruch in Geschäft

Bislang unbekannte Täter haben in der Conradin-Kreutzer-Straße in der Nacht auf Donnerstag die elektrische Schiebeeingangstür eines Geschäfts aufgehebelt und sind in den Verkaufsraum eingedrungen. Dort entwendeten sie eine noch nicht bekannte Menge an Zigaretten, Telefonheadsets sowie gebrauchte Handys und flüchteten in unbekannte Richtung. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Fahrzeugen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571 104-0 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.

Ostrach

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Gleich bei mehreren Bewohnern von Ostrach gingen am Mittwoch Anrufe von angeblichen Kriminalbeamten ein, die angaben, Einbrecher auf frischer Tat festgenommen zu haben. Angeblich stünde der Name der Bewohner auf der Liste der geplanten Einbruchsobjekte. Anschließend erkundigten sich die falschen Beamten nach Schmuck, Bargeld und anderen Wertgegenständen und boten an, diese sicher zu verwahren, um einen Diebstahl vorzubeugen. Tatsächlich hatten es die Täter auf genau diese Wertgegenstände abgesehen.

Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen, auch wenn Sie auf der Straße persönlich von angeblichen Polizeibeamten nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt oder gar zur Herausgabe von Geld aufgefordert werden sollten, eindringlich:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

- Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

- Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

- Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

- Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie im beigefügten Faltblatt oder unter: www.polizei-beratung.de

Ostrach

Nachbarschaftsstreit

Drei Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwochabend zu einem eskalierenden Nachbarschaftsstreit in Ostrach aus. Ein 35-jähriger Mann soll vor einem Mehrfamilienhaus seinen Nachbarn und weitere Personen zunächst beleidigt und dann mit einem Brecheisen bedroht haben. Hintergrund war offenbar eine Auseinandersetzung um zu laute Musik aus der Wohnung des 35-Jährigen am Vorabend, über die sich der betroffene Nachbar beschwert hatte. Der Beschuldigte drohte daraufhin dem Nachbarn Schläge mit dem Brecheisen an, das er zuvor aus seiner Wohnung geholt hatte. Aufgrund der Aggressivität des 35-Jährigen ging der Nachbar davon aus, dass der Mann Ernst machen würde und verständigte die Polizei. Den Beamten gelang es, die aufgeheizte Situation zu beruhigen, mit dem Aggressor wurde ein Gespräch geführt.

Mengen

Unfall

Bei der Kollision eines Kleinbusses mit einem Linienbus ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Der Lenker eines Mercedes-Kleinbusses war auf der Karlstraße aus Richtung Beizkofer Straße kommend unterwegs und wollte die Hauptstraße geradeaus in Richtung Dammstraße überqueren. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von links auf der bevorrechtigten Hauptstraße in Richtung Riedlinger Straße fahrenden Linienbusses. Dessen Lenker wich noch nach links aus, konnte eine Kollision mit dem Kleinbus jedoch nicht mehr verhindern. Zum Unfallzeitpunkt war der Linienbus mit drei Fahrgästen besetzt.

