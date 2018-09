Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen -

--

Meßkirch

Auto gestreift

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf dem Saumarkt-Parkplatz beim unachtsamen Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel beschädigt und ist danach geflüchtet. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Meßkirch, Tel. 07575 2838, erbeten.

Bad Saulgau

Brennende Papiertonne

Von Unbekannten wurde am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr eine Papiertonne in der Moosheimer Straße in Brand gesetzt. Die Tonne war dort auf dem Fußweg zur Leerung abgestellt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Bad Saulgau schnell gelöscht werden, größerer Schaden entstand nicht. Die Tat hängt vermutlich mit weiteren Sachbeschädigungen in der gleichen Nacht zusammen. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Bad Saulgau

Baustellenampel beschädigt

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 06.40 Uhr, die Baustellenampel auf Höhe des Gebäudes Kirchstraße 41 mutwillig umgeworfen. Die Ampel schaltete daraufhin auf Gelblicht, so dass eine gefahrlose Durchfahrt nicht mehr gewährleistet werden konnte. Des Weiteren entstanden im Gehäuse der Ampel Risse. Ob die Elektronik ebenfalls zu Schaden kam, konnte bislang nicht ermittelt werden. Zu konkreten Gefährdungen des Straßenverkehrs kam es nicht. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf rund 1000 Euro beziffert. Die Tat könnte in Zusammenhang mit einer in Brand gesteckten Papiertonne in der Moosheimer Straße und einem beschädigten Bauzaun beim Feuerwehrhaus stehen. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Bad Saulgau

Bauzaun und Imbiss beschädigt

Vermutlich dieselben Täter, die zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen eine Papiertonne angezündet und eine Baustellenampel beschädigt haben, zerstörten in der gleichen Nacht einen Bauzaun an der Baustelle des Feuerwehrhauses und beschädigten einen Imbiss. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sechs Elemente des Bauzauns durch brachiale Gewalteinwirkung umgeknickt wurden. Des Weiteren wurden am angrenzenden Imbissstand zwei Tische umgeworfen und der Rollladen eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Mengen

Auto überschlagen

Eine verletzte Person und 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen. Eine 23-jährige Autofahrerin war von Krauchenwies kommend in Fahrtrichtung Rulfingen unterwegs und musste aufgrund eines Mähfahrzeugs der Straßenmeisterei, das in gleicher Richtung Mäharbeiten durchführte, verkehrsbedingt abbremsen. Ein 27-jähriger nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und versuchte noch, nach rechts ins Feld auszuweichen, was ihm jedoch misslang. Er erfasste mit der linken Fahrzeugfront das rechte Heck des Pkw, durch den heftigen Aufprall wurde dieser nach links von der Straße abgewiesen und überschlug sich auf einem Acker. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 27-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Urbat

07531/995-1017

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/