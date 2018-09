Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen - Sigmaringen

Kinder werfen Steine auf die Straße

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen zwei Jungen, die am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr von einer Anhöhe Steine auf die L 277 warfen und dabei die Windschutzscheibe eines VW-Busses zertrümmerten, dessen 41-jähriger Lenker zum Glück nicht verletzt wurde. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten darauf, ließen aber ihre Fahrräder zurück. Über einen Zeugen, der hinzukam und die Fahrräder erkannte, konnte ein Elfjähriger bereits ermittelt werden.

Sigmaringen

Auto angefahren

Vermutlich beim Wenden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Freitag zwischen 23.00 Uhr und 09.00 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Kirschenberg 5 abgestellten Audi A5 angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0.

Sigmaringen

Autoscheibe eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines auf der Zufahrtstraße zum Wohngebäude "Am Ziegelacker 17" abgestellten VW Passat hat ein unbekannter Täter am Samstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr eingeschlagen und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Möglicher Weise ist der Unbekannte gestört worden, weil weder die Tür entriegelt noch das Fahrzeug durchwühlt wurde. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem abgestellten Auto beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringendorf

Sachbeschädigung

Vermutlich aus der Halterung herausgetreten hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag ein Schild an der Eco-Tankstelle in der Bahnhofstraße. Ferner wurden auf dem Tankstellengelände zerbrochene Gläser und sonstige Scherben aufgefunden. Personen, die bei der Tankstelle Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Jahnstraße ereignete und bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Die 44-jährige Lenkerin eines Pkw war vermutlich infolge Alkoholeinwirkung von der Straße abgekommen und gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiat Panda geprallt. Dieser wurde durch den Anstoß vollständig auf den Gehweg geschoben. Da die Polizei bei der Frau, die augenscheinlich unverletzt blieb, deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Inzigkofen

Angebranntes Essen

Zu einem Brandalarm musste die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagvormittag in den Parkweg ausrücken. Wie sich jedoch rasch herausstellte, war bei den Vorbereitungen für ein Frühstücksbrunch Essen auf dem Herd angebrannt. Durch die Rauchentwicklung wurde der Brandmelder ausgelöst.

Ostrach

Feuermelder eingeschlagen

Mutwillig die Scheibe des Feuermelders am Rathaus in der Dorfstraße hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag gegen 03.30 Uhr eingeschlagen und dadurch die Sirene ausgelöst. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beim Rathaus beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen gegen 04.45 Uhr nicht nur in der Innenstadt im Bereich Kaiser-/Blauwstraße und Viehmarktplatz Pflanzen aus Blumenkübeln herausgerissen und Mülleimer auf die Fahrbahn gestellt, sondern auch auf dem Hallenbad-Parkplatz in der Schützenstraße den Inhalt zweier Mülleimer in Brand gesetzt. Das Feuer musste von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Innenstadt beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, aufzunehmen.

Herbertingen

Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit von Freitag- bis Samstagabend haben unbekannte Täter einen vor einem Firmengebäude in der "Obere Bergstraße" abgestellten Baucontainer aufgebrochen und daraus neben anderem Werkzeug ein Laser-Nivelliergerät der Marke Leica, diverse Schlagbohrer, eine Flex und Akku-Strahler der Marke Metabo sowie einen Stampfer der Marke Amann und eine Stihl-Motorflex im Gesamtwert von rund 7.700 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

