Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Stetten am kalten Markt

Diebstahl

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr, im Rössleweg ein Verkehrsschild (Sackgasse). Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Stetten, Tel. 07573/815, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren in eine Schaufensterscheibe. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen sicherte die beschädigte Schaufensterscheibe, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Herbertingen

Sachbeschädigung an Schule

Rund 3000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, in einem Schulkomplex in der Hauptstraße. Im Inneren der Schule beschädigten die unbekannten Täter mehrere Türen, entwendeten aus einer nicht verschlossenen Geldkassette rund zehn Euro Bargeld und aus einem Vorratsraum Süßigkeiten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Ostrach

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 06.45 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße. Im Inneren wurden alle Büroräume durchsucht, ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Vier beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 6000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr in der Herbertinger Straße ereignet hat. Eine 29-jährige VW-Lenkerin befuhr die B 32 von Herbertingen kommend in Richtung Bad Saulgau. Kurz vor dem Kreisverkehr erkannte die 29-Jährige zu spät, dass eine vor ihr fahrende 22-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und prallte gegen deren VW. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW der 22-Jährigen auf den vor ihr stehenden, und der wiederrum auf den davor stehenden Pkw geschoben.

