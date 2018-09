Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz -

--

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall

Ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.00 Uhr an der Einmündung Gartenstraße / Lagerstraße ereignet hat. Eine 75-jährige VW-Lenkerin wollte von der Gartenstraße nach links in die Lagerstraße abbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtberechtigten 79-jährigen VW-Fahrer. Der Wagen der 75-Jährigen wurde beim Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Ein Schaden von rund 6000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Umgehungsstraße ereignete. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer verlor in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst schleuderte sein Fahrzeug gegen ein Gebäude und prallte dann gegen ein geparktes Motorrad. Erst auf einem Parkplatz in der Martin-Staud-Straße kam der Daimler zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 28-jährige Fahrer unverletzt.

Mengen

Fußgängerin übersehen

Eine 77-jährige Renault-Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 10.15 Uhr die Karlstraße in Richtung Reiserstraße und übersah eine 88-jährige Fußgängerin mit Gehhilfe, die gerade die Straße überquerte. Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

