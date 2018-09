Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag gegen 09.45 Uhr auf der B 32 auf Höhe der Liebfrauenschule den Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford. Der stadtauswärts fahrende unbekannte Fahrzeuglenker war vermutlich zu weit nach links geraten und streifte daraufhin den Außenspiegel der entgegenkommenden 77-jährigen Ford-Lenkerin. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 200 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Diebstahl

Von einer Baustelle in der Kirchstraße entwendete ein unbekannter Täter von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag, 07.15 Uhr, eine Warnblinkleuchte, eine zweite wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund hundert Euro. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

17-Jähriger und Achtjähriger helfen bei Ermittlung eines Ladendiebs

Ein 17-jähriger Jugendlicher und ein achtjähriger Junge haben am Mittwoch gegen 16.00 Uhr entscheidend dazu beigetragen, dass ein mutmaßlicher Straftäter ermittelt werden konnte. Die Beiden hatten einen Mann beim Diebstahl in einem Geschäft in der Bachstraße beobachtet und informierten sofort eine Angestellte des Ladens. Der Tatverdächtige flüchtete, ließ jedoch seinen Rucksack und das Diebesgut im Wert von etwa 620 Euro zurück. Im Rucksack befand sich zudem noch Diebesgut von weiteren Diebstählen, die der Mann zuvor in anderen Geschäften begangen haben soll. Da die Jungs sich das Aussehen des Tatverdächtigen sehr gut eingeprägt hatten, konnten sie der Polizei eine genaue Beschreibung geben. Diese führte schließlich dazu, dass ein 53-jähriger Mann ermittelt werden konnte. Er wird wegen des Verdachts des mehrfachen Ladendiebstahls angezeigt.

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch im Einmündungsbereich des Verbindungswegs Brunnhausen und der K 8272 zwei Verkehrszeichen und eine zugehörige Alu-Stange im Wert von rund hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu informieren.

