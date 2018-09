Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meßkirch

Vandalismus

Mit brachialer Gewalt hat ein unbekannter Täter am Freitagabend im Zeitraum zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ein Verkehrszeichen in der Conradin-Kreutzer-Straße, Höhe Hausnummer 24, beschädigt. Der Unbekannte knickte das Einfahrtverbotsschild um und riss dieses aus der Verankerung. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575 2838 an die Polizei Meßkirch zu wenden.

Meßkirch

Pkw bei Schlägerei beschädigt

Bei einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Lokals in der Straße "Unterm Ablaß" ist am Freitag gegen 23.00 Uhr ein 18-jähriger Mann verletzt worden, außerdem wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter Mercedes beschädigt. Eine 17-jährige Jugendliche hatte offenbar aus Eifersucht ihren ehemaligen Freund und dessen neue Freundin attackiert und im Verlauf der Auseinandersetzung ein Bierglas nach dem 18-Jährigen geworfen. Der junge Mann wurde am Kopf getroffen und erlitt eine leichte Verletzung. Das Bierglas landete anschließend an dem geparkten Mercedes und zerbrach, dabei entstanden Kratzer im Bereich des Hecks. Die 17-jährige Tatverdächtige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Sigmaringen

Auto bei Parkmanöver beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Samstag zwischen 11.30 und 12.45 Uhr einen im Kaufland-Parkhaus abgestellten VW-Polo beschädigt. Der Wagen wurde vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken im Bereich der vorderen Stoßstange und am rechten Kotflügel eingedellt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

