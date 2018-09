Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz -

--

Meßkirch

Dieseldiebstahl

Etwa 100 Liter Diesel hat ein unbekannter Täter während des vergangenen Wochenendes in Meßkirch aus einem Lkw entwendet. Der Fahrer des Lkw hatte das Fahrzeug am Freitagabend in der Straße "Unterm Ablaß" abgestellt. Als er am Montag gegen 06.00 Uhr losfahren wollte, bemerkte er, dass die Reserveleuchte blinkte. Beim Ende der letzten Fahrt sei laut seinen Angaben jedoch noch genügend Diesel im Tank gewesen. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass jemand am Tankschloss manipuliert hatte. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838, erbeten.

Meßkirch

Verletzter bei Unfall

Bei einem Unfall am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Kapellenstraße hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der 23-Jährige war zusammen mit einem anderen Motorradfahrer in Heudorf auf der K 8218 in Richtung Thalheim unterwegs. In einer Rechtskurve, in Höhe "Am Talbach/Am Kirchberg" lag aus unbekannten Gründen Kies auf der Straße. Während der andere Motorradfahrer dem Kies noch ausweichen konnte, erkannte der 23-Jährige die Gefahr zu spät. Das Hinterrad des Motorrades rutschte weg und der Lenker stürzte. Er rutschte mit dem Krad über die Fahrbahn bis zum Gehweg auf der linken Seite. Am dortigen Bordstein kam das Motorrad samt Fahrer zum Liegen. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Sigmaringendorf

Kollision an Einmündung

Sachschaden von rund 8000 Euro an zwei Pkw entstand am Sonntag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall in der Schlesierstraße. Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin wollte von der Breslauer Straße auf die Schlesier Straße fahren, war dabei an der Haltelinie zu weit nach links geraten und kollidierte mit einem 37-jährigen bevorrechtigten BMW-Lenker. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Pfullendorf

Einbruch

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in die Stadiongaststätte im "Tiefental" eingestiegen. Sie schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in den Gastraum. Offensichtlich auf der Suche nach Bargeld wurden Schubläden und Behälter durchsucht, jedoch ohne Erfolg. Gestohlen wurden lediglich zwei Flaschen Whisky. Auch am Zigarettenautomaten scheiterten die Täter und flüchteten schließlich unerkannt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, erbeten.

Pfullendorf

Unfallflucht

1500 Euro Schaden an einem Audi verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwischen 15.00 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Otterswanger Straße. Der Wagen wurde im Bereich des hinteren Stoßfängers gestreift und stark beschädigt. Nach dem Vorfall machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich zu melden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, erbeten.

Herbertingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 25-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in Herbertingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der sich herausstellte, dass der Fahrer schon seit geraumer Zeit keine erforderliche Fahrerlaubnis mehr besitzt. Der Mann räumte zunächst nur die aktuelle Fahrt ein. Auf vorhandene Beschädigungen an seinem Pkw angesprochen, gab er zu, am vergangenen Samstag ebenfalls gefahren zu sein und dabei einen Firmenzaun gestreift zu haben. Ein Schaden an dem Metallzaun ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Nach weiteren Befragungen gab er dann auch zu, seit mehreren Wochen an den meisten Tagen selbst mit dem Auto zur Arbeit und zurück zum Wohnort gefahren zu sein. Der Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen angezeigt.

Mengen

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Mit einer Anzeige konfrontiert ist ein 26-Jähriger, der am Montag gegen 23.00 Uhr von einer Polizeistreife auf der Hauptstraße kontrolliert wurde. Die Beamten hatten den Mann wegen seiner defekten Pkw-Beleuchtung gestoppt. Da er keinerlei Ausweispapiere vorzeigen konnte, musste er zur Identitätsfeststellung mit auf das Revier kommen. Dort stellte sich heraus, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/