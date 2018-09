Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen -

--

Meßkirch

Fahrlässige Brandstiftung

Zu einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Tuttlinger Straße. Im Dachstuhl hatte sich eine auf einem Holzbalken abgelegte Lampe entzündet, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen ausrückte. Durch das rasche Löschen entstand lediglich ein Sachschaden an einem verkohlten Holzbalken.

Stetten am kalten Markt

Fundmunition

Ein Spaziergänger meldete am Mittwoch gegen 16.30 Uhr im Waldstück zwischen Schwenningen und Oberglashütte einen "Blindgänger". Über den Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine deutsche Panzerfaust aus dem 2. Weltkrieg handelt, welche im Laufe des heutigen Vormittags gesprengt und entsorgt wurde.

Pfullendorf

Auto völlig ausgebrannt

Während einer Probefahrt stieg am Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf der K 8272 bei Pfullendorf Rauch aus dem Motorraum eines Werkstattwagens, weshalb ein 50-jähriger Mechaniker das Fahrzeug am Fahrbahnrand abstellte. In dem Moment drangen Flammen aus dem Motorraum und griffen auf das komplette Fahrzeug über. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Ostrach und Burgweiler brannte der Pkw völlig aus. Es entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Ein 10-jähriges Kind wurde am Mittwoch gegen 07.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Fürst-Friedrich-Straße von einem Bus erfasst und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schüler, der mit weiteren Personen an der Bushaltestelle stand, lief auf den langsam heranfahrenden Bus zu und wurde hierbei vermutlich seitlich gestreift. Hierdurch stürzte er und sein Bein wurde von einem Rad überrollt. Zur Klärung des Falles kam ein Sachverständiger vor Ort. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Kratzer

07541/995-1016

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/