Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 12.15 Uhr einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellten VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

Bad Saulgau

Rauch in Wohnung

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau rückte am Donnerstag gegen 19.00 Uhr in die Blauwstraße aus, nachdem ein Rauchmelder einen Alarm ausgelöst hatte. Der Wohnungsinhaber hatte seinen Holzofen angefeuert, aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde der Rauch jedoch anstatt aus dem Kamin, in die Wohnung gedrückt. Mit einem Gebläse trieb die Feuerwehr den Rauch aus dem Haus ins Freie.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr in der Werderstraße die Fahrzeugtüre eines VW Tiguan. Ohne sich um den Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

