Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Pfullendorf

Pkw zerkratzt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Freitagabend zwischen 17:45 Uhr und 19:10 Uhr auf einen auf dem Parkplatz des Burger Kings abgestellten Pkw abgesehen. An dem Mazda wurde die Motorhaube zerkratzt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro entstand. Weitere Geschädigte oder Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 20160, zu melden.

Bad Saulgau

Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Ein Zeuge beobachtete am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Werderstraße. Die Fahrerin eines Mercedes streifte beim Ausparken aus einer Parklücke einen dort abgestellten silbernen Kleinwagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschädigte Pkw wurde an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Zeuge begab sich nach Begutachtung des entstandenen Schadens in die Apotheke, um den Fahrzeugbesitzer zu informieren. Wider Erwarten handelte es sich jedoch nicht um einen Kunden. Als der Zeuge zum geschädigten Pkw zurückkehrte hatte dieser bereits seine Fahrt fortgesetzt. Durch die Polizei Bad Saulgau konnte eine 82-jährige Dame als tatverdächtige Fahrzeuglenkerin des Mercedes ermittelt werden. Der geschädigte Lenker des silbernen Kleinwagens bzw. weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, zu melden.

