Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag, 08.00 Uhr, einen in der Buchhaldenstraße abgestellten Audi TT. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein mit rund 2,5 Promille alkoholisierter 54-jähriger Mann leistete am Samstag gegen 20.00 Uhr Widerstand gegen vier Polizisten. Die Beamten hatten zuvor den 54-Jährigen vor dem Bahnhof dabei beobachtet, wie dieser mit einem anderen Mann in Streit geraten war. Um die zwei Streithähne zu trennen, gingen die Beamten dazwischen. Da sich der 54-Jährige nicht beruhigen ließ und weiterhin sehr aggressiv war, musste er vorläufig festgenommen werden. Hierbei trat er nach zwei Polizisten und verletzte diese am Bein und an der Hand. Während seines aggressiven Verhaltens schlug der Mann seinen Kopf an einer Steinstufe an und zog sich hierbei eine Platzwunde am Kopf zu. Nach einer Erstversorgung im Krankenhaus wurde der 54-Jährige auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntag im Zeitraum zwischen 08.15 Uhr und 14.30 Uhr die linke Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz der SRH-Klinik in der Hohenzollernstraße abgestellten VW Tiguan und verursachte Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger Sprinter-Lenker befuhr am Montag gegen 14.30 Uhr die B 311 von Herbertingen kommend in Richtung Mengen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur, weshalb der entgegenkommende 57-jährige Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Lkw rollte deshalb einen Hang hinunter und kam auf dem Radweg neben der Fahrbahn zum Stehen. Leicht verletzt wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die möglicherweise auch durch den Fahrer des Sprinters gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Veringenstadt

Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam ein 18-jähriger Seat-Lenker am Sonntag gegen 14.00 Uhr auf der Inneringer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Scheer

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Mengener Straße ereignet hat. Eine 70-jährige BMW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 60-jähriger VW-Lenker abgebremst hatte und fuhr auf. Im VW wurden der Beifahrer und eine Mitfahrerin leicht verletzt, die 70-jährige BMW-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Mit einem Krankenwagen wurden die verletzten Personen in ein Krankenhaus gebracht. Da der BMW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Wald

Vorfahrtsmissachtung

Zwei leicht verletzte Autofahrer und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 08.45 Uhr auf der L 195 ereignet hat. Ein 83-jähriger VW-Fahrer befuhr die L 195 von Riedetsweiler kommend in Richtung L 194. An der Einmündung nach Aach-Linz missachtete er die Vorfahrt der 60-jährigen Toyota-Lenkerin, welche von Aach-Linz her kommend in Richtung Hohenfels unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Autofahrer leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

