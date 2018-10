Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - __

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 9.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 06.00 Uhr auf der Lagerstraße ereignete. Ein 45-jähriger Ford-Lenker befuhr die Lagerstraße in Richtung L 218, bog links in die Guldenbergstraße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 40-jährigen Suzuki-Fahrer. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Inzigkofen

Tödlicher Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der L 277 ist ein 61-jähriger Motorradfahrer am Montagabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Er war am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Sigmaringen unterwegs, als ein vor ihm fahrender 74-jähriger Renault-Lenker zwischen Dietfurth und Inzigkofen nach links in Richtung Unterschmeien abbiegen wollte. Dazu ordnete sich der Pkw-Lenker links ein. Laut einem Zeugen hatte er dazu geblinkt. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte der Motorradfahrer den stehenden Pkw zu spät, prallte auf das Heck und stürzte schwer. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro.

Leibertingen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 17.00 Uhr, auf einem Gartengrundstück in der Rohrdorfer Straße ein Arbeitsgerät, das Fallobst von der Wiese automatisch aufsammelt. Dieser "Obstigel" wiegt rund 35 kg und hat die Maße (L/B/H) 173x102x74 cm. Ein Abtransport kann nur mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Der Obstsammler stand in einer umzäunten Obstwiese und hat einen Wert von rund 2000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Geräts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Einbruch

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, gewaltsam in die Turnhalle und in das Schulgebäude der Michel-Buck-Schule ein. In der Turnhalle beschädigten die Unbekannten verschiedene Gegenstände, in der Schule wurde aus einem Klassenzimmer ein Laptop entwendet und der Kunstraum vollständig mit Farbe beschmiert. Des Weiteren wurden mehrere Türen im Schulgebäude beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte bei der Vorbeifahrt am Montag gegen 10.30 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße einen auf der Linksabbiegerspur stehenden Ford einer 79-Jährigen. Die Ford-Lenkerin wollte links in die Kasernenstraße abbiegen, als sie plötzlich von einem unbekannten Fahrzeuglenker links überholt und an der hinteren Stoßstange links touchiert wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern, bog der Unbekannte in die Kasernenstraße ab und fuhr in unbekannte Richtung weiter.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Einen Schaden von rund 300 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Platzstraße. Der unbekannte Fahrer eines silbergrauen SUV streifte bei der Vorbeifahrt einen auf dem Parkplatz stehenden Citroen einer 36-Jährigen. Obwohl der SUV-Fahrer den Unfall bemerkte und schimpfte, fuhr dieser, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davon. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

